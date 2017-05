Déjà 11 000 spectateurs prévus à Châteauroux pour le dernier match de la Berri

L'ambiance va être à la fête ce vendredi soir à Gaston Petit. La Berrichonne Football qui monte en ligue 2 accueille les Herbiers.

Des drapeaux décorent déjà l'avenue de la Châtre à Châteauroux et une partie du centre ville. La Berrichonne football va jouer son dernier match du championnat de National ce vendredi soir dans une ambiance exceptionnelle. Déjà 11 000 supporters ont acheté leurs places. Le stade peut en accueillir autour de 17 000. La Berrichonne football joue son dernier match de la saison à domicile contre les Herbiers. La Berrichonne est deuxième du classement et son adversaire 13 ème.

France Bleu Berry en émission spéciale depuis le stade Gaston Petit

L'occasion de célébrer la montée en Ligue 2 et peut être de décrocher le titre de Champion de National en accédant à la première place du classement. France Bleu Berry s'invite à la fête avec une émission spéciale dès 16 h. Le studio sera installé dans les tribunes pour vivre la préparation du match et l'arrivée des supporters. Se succéderont derrière le micro : dirigeant de la Berri , bénévole , responsable de la sécurité et le speaker de soirée. Dès le coup d'envoi à 18h15, Sylvain Rogie commentera la rencontre aux côtés d'un consultant de choix, l'ancien capitaine de la Berri Emmanuel Vioux. Il y aura d'ailleurs beaucoup d'anciens joueurs de la Berri vendredi au stade. Le club a invité pour l'occasion l'équipe de la saison 93-94 qui sera présentée au public à la mi temps. Une dizaine de joueurs a déjà répondu présent à l'invitation. Sont aussi annoncés l'ancien président délégué Patrick Trotignon, l'ancien entraîneur adjoint et intendant du club Denis Mérigot.

@LaBerrichonne @Ch_National Merci à la Berrichonne de Châteauroux pour cette saison et Un grand merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi allez la Berri — Boukari Razak (@RazakRzk14) May 14, 2017

Châteauroux Métropole fait la fête à son équipe

Châteauroux Métropole s'asscocie aussi à l'événement. Elle proposera de nombreuses animations, de la musique avec un DJ et quelques surprises. Le maire de Châteauroux Gil Avérous ne devrait pas lui non plus en rater une minute. Le premier magistrat de la ville est le Premier supporter de son équipe .

Bravo à @LaBerrichonne de @Chateauroux36 qui monte en Ligue 2 ! 👏🏼 Bravo aux joueurs et au staff ! Je suis un Maire fier ce soir !!! https://t.co/zNNbl66lHH — Gil Avérous (@GilAverous) May 12, 2017

Gil Avérous vous donne aussi rendez-vous samedi place de la République pour venir rencontrer en personne les joueurs.