Marseille, France

Ils sont fiers, et ils ont de bonnes raisons de l'être, les bénévoles du "Mondial La Marseillaise à Pétanque" : la manifestation affiche déjà ce jeudi bien plus de 4200 équipes inscrites, soit plus de 12 000 joueurs (ce sont des triplettes) ; c'est plus que l'an dernier, où 4150 équipes au total avaient participé au plus grand concours du monde de pétanque.

Une institution

A 18h30 ce vendredi, l'organisation comptabilisait précisément 4426 triplettes inscrites. Il reste peu de temps mais l'affluence pourrait approcher le record absolu, record établi lors du 50e anniversaire, avec plus de 4600 équipes.

"Pour nous, c'est une habitude, un honneur, une religion. Toute notre famille joue aux boules. Chaque année on fait la Marseillaise. Obligé ! Il y en a qui vont voir le Pape, nous c'est la Marseillaise !" Benji, d'une équipe de Saint-André à Marseille, "La boule des amis"

Les dernières heures avant la clôture des inscriptions au Mondial La Marseillaise à Pétanque. Un reportage France Bleu Provence Copier

Inscriptions ce vendredi de 9h à 12h au siège de la Marseillaise, Cours d'Estienne d'Orves mais aussi sur Internet

Le concours débute dimanche, jusqu'au 5 juillet. C'est la 57e édition, et c'est un événement France Bleu Provence