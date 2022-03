Delphine Revault sur l'inauguration d'une tribune au nom de son ex-compagnon : "ça me touche énormément"

Le Choix de France Bleu Occitanie est de donner la parole à Delphine Revault, l'ex-compagne de Christophe Revault décédé le 6 mai 2021, et mère de ses deux enfants Joris et Julia (16 et 21 ans aujourd'hui). Sa parole est très rare. Delphine Revault sera présente samedi à Toulouse avec ses deux enfants pour le choc de la Ligue 2 entre le TFC et le Paris FC à l'occasion duquel le virage Christophe Revault sera inauguré. Christophe Revault a joué à Toulouse de 2000 à 2006, portant plus de 200 fois le maillot violet.

Delphine Revault, cette initiative vous touche?

Enormément. Quand le président du TFC Damien Comolli nous a adressé un courrier il y a quelques temps ç'a été une grande fierté par nous.

Vos enfants ressentent quoi?

Ils sont fiers de la carrière de leur père. Ils sont nés tous les deux à Toulouse, le plus jeune Joris n'a pas beaucoup vu jouer son père puisqu'il avait 5 ans quand il a arrêté. Mais ils ont vu et lu beaucoup de témoignages de son épopée toulousaine. Les enfants sont ravis de voir ça, fiers, et ont toujours été heureux de dire qu'ils étaient nés à Toulouse.

Ils seront présents samedi pour l'inauguration du virage? Ils veulent être là?

Oui bien sûr ! Eux en priorité.

Le TFC est descendu en National en 2001 puis remonté en partie grâce à lui. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque?

Ce n'est pas facile de signer en Ligue 1 et de repartir en National. Quand le président de l'époque Olivier Sadran a proposé ce challenge à Christophe, notre fille Julia venait de naitre et avait des problèmes de santé. Et il avait envie de rester. Avec ses coéquipiers, William Prunier et Stéphane Lièvre, ils se sont soudés et ont décidé de rester avec le président Sadran et les Pitchouns.

Ca dit quoi de sa personnalité ?

Il n'aurait pas fait n'importe quoi pour gagner plus. Il voulait surtout qu'on soit bien ensemble.

Vous saviez qu'il était aussi apprécié par les supporters toulousains?

Je savais que les deux montées successives ont marqué mais pas à ce point. J'ai notamment retrouvé le courrier d'un supporter de l'époque. Courrier très élogieux. Ca m'a fait du bien de le relire.

L'ancien gardien de but est décédé à l'âge de 49 ans il y a quasiment un an chez lui en Normandie. Cette inauguration aura lieu à la mi-temps samedi devant plus de 25.000 personnes, en présence de sa famille et d'anciens coéquipiers.