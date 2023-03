Demi-finale de Coupe de France : Annecy-TFC ce sera le jeudi 6 avril à 20h45

Ca y est ! On connait la date et l'heure de la demi-finale de la Coupe de France de Toulouse. Le TFC se déplacera à Annecy club de Ligue 2 le jeudi 6 avril à 20h45. Match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie. Cela fait 14 ans que les Violets n'ont pas joué de demi-finale de Coupe de France et 66 ans que le club n'a pas soulevé la coupe, le seul titre dans l'histoire du club.

ⓘ Publicité