Demi-finale de la Coupe de France : un "résultat mérité et fantastique" du PSG pour Thomas Tuchel

Un résultat "mérité et fantastique" pour Thomas Tuchel, entraineur du PSG

Le PSG s'est imposé (5-1) ce soir face aux Lyonnais en demi-finale de Coupe de France et file en finale. Réactions.

Cinq buts à Lyon, c'est extraordinaire

"C'était un match difficile, de niveau Ligue des champions, précise Thomas Tuchel, l'entraineur du PSG. C'est une performance solide, sérieuse, concentrée. On a combattu dans les duels, peut-être qu'on a manqué toutefois un peu de vitesse. Le résultat est _mérité et fantastique_. Cinq buts à Lyon, c'est extraordinaire."

Mais l'équipe de Thomas Tuchel, jouant à onze contre n'a pas totalement convaincu face à une solide formation lyonnaise. La répétition avant Dortmund n'a pas été à la hauteur des attentes mais les buts de Neymar (64e), Mbappé (14e, 70e, 90e) et Pablo Sarabia (82e) ont rectifié le tir.

L'exclusion nous a facilité la tâche pour marquer plus de buts par la suite

Le milieu de terrain, Pablo sarabia, est soulagé, "nous nous attendions à un match difficile. L'exclusion nous a facilité la tâche pour marquer plus de buts par la suite."

Coup dur pour Lyon

Rudi Garcia, entraîneur de Lyon, garde un goût amère de cette demi-finale, "pendant une heure, on a mis à mal cette équipe. Je préfère ne rien dire sur le penalty. Quand on est à dix contre onze face à une telle équipe, il n'y a plus de match."

Le gardien de Lyon, Anthony Lopes, est très déçu de la tournure du match, "c'est très dur pour le groupe car je pense que nous ne méritions pas cela. C'est très dur le football."