Ligue des Champions : Lyon doit faire tomber le grand Bayern Munich pour rêver de finale

L'Olympique Lyonnais a rendez-vous avec l'histoire. Lyon affronte ce mercredi soir le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, après sa victoire en quart de finale face à Manchester City (3-1) pour une place en finale contre le PSG.

Le Bayern vient d'éliminer avec la manière le FC Barcelone en quart de finale après sa victoire 8 buts à 2. Autant dire que ça va être pratiquement mission impossible pour les hommes de Rudi Garcia de rivaliser avec les Allemands, qui restent ultra favoris pour la victoire finale de Ligue des Champions.

Si les Lyonnais passent ces demi-finales, ce sera la première fois de leur histoire qu'ils joueront une finale de C1. Les Bavarois pourraient disputer eux leur 12e finale de Ligue des Champions s'ils éliminent Lyon.

Groupe au complet pour affronter le Bayern

Rudi Garcia pourra compter sur tout son groupe pour sa rencontre face aux Allemands. Il pourra surtout s'appuyer sur un Moussa Dembélé en forme, après son doublé face à Manchester City samedi et sur Maxwell Cornet, lui aussi buteur lors du quart de finale.

Du côté du Bayern, la paire offensive Mullër-Lewandowski sera bien là et le coach allemand hésite encore entre le Français Kingsley Coman et le Croate Ivan Perisic pour son aile gauche. Jérôme Boateng l'a répété en conférence de presse à Lisbonne, le club ne vit en ce moment que pour atteindre la finale et remporter la Coupe.

En finale contre le PSG

Si les Gones passent ces demi-finales, ils joueront contre le PSG qui s'est qualifié ce mardi soir en battant Leipzig 3-0. Si Lyon se qualifie, ce serait donc une finale doublement historique puisque c'est aussi la première fois que Paris accède à ce niveau de la compétition européenne.