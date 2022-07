Demi-finale Euro de foot féminin : le village gardois de Cavillargues prêt à vibrer derrière Sandie Toletti

Elle devrait être titulaire ce mercredi soir, avec l'Equipe de France de foot, face à l'Allemagne. La gardoise Sandie Toletti s'apprête à vivre un rêve à Milton Keynes (Angleterre). Les Bleues disputent la demi-finale de l'Euro. Les joueuses de Corinne Diacre se sont imposés en quarts 1 -0 après prolongation face aux Pays-Bas. Sandie Toletti, milieu de terrain, fait le fierté fierté de son village : Cavillargues, près de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. C'est dans ce club qu'elle a joué ses premiers matchs, le Sporting club Cavillargues. A l'époque, elle jouait avec les garçons, jusqu'à sa détection par le club de Montpellier où elle jouera près 10 ans et deviendra même capitaine.

"Tout le monde disait : on va les gagner, ils ont une fille. Jusqu'au jour où on a gagné 24-0 contre un village à côté, et elle en avait mis plus de dix. Bon, ça les a calmés ! " Kévin, son ami d'enfance, au micro FB Gard Lozère

Aujourd'hui, la petite dernière de la famille Toletti joue à Levante en Espagne. En 2012, elle s'offre la Coupe du monde des - 17 ans avec les Bleues.

Aline, sa maman, est secrétaire du Sporting Club Cavillargues depuis près de 40 ans.

Kévin est son ami d'enfance : "On était un des rares clubs à l'époque qui avait une fille. Tout le monde disait : on va les gagner, ils ont une fille. Jusqu'au jour où on a gagné 24-0 contre un village à côté, et elle en avait mis plus de dix. Bon, ça les a calmés ! Elle a commencé à être connue dans toute la région, et tout le monde l'a prise au sérieux".

"C'est une référence au club. C'est une motivation énorme pour les jeunes filles" Tristan Lazard, président du club de foot de Cavillargues

Dans le village de Cavillargues, la joueuse est très appréciée, surtout qu'elle continue d'aider son club d'enfance et d'inspirer la section féminine comme masculine. Combative sur le terrain, sa famille et ses amis la présentent comme humble et discrète au quotidien.

Tristan Lazard est le président du club de foot de Cavillargues. "Toutes les filles ont quelque chose qui appartient à Sandie Toletti. Une photo, un maillot, un short. Elle est toujours là pour leur donner quelque chose, et les motiver".

Sa mère, Aline, prend l'avion ce matin direction l'Angleterre pour assister au match de sa petite dernière. Et si tout se passe bien, elle compte bien rester jusqu'à dimanche pour la finale à Wembley.

