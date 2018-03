Les Herbiers, France

Paris ? Lyon ? Caen ? Les Herbiers ont finalement hérité de Chambly comme adversaire en demi-finale de la coupe de France de football. En quart de finale, le club de l'Oise a réalisé un exploit encore plus grand que celui des Vendéens face à Lens (victoire 4-2 aux tirs au but), en sortant Strasbourg, club de Ligue 1, 1 à 0 dans le temps réglementaire.

Les Herbiers et Chambly : deux équipes en difficultés en championnat

Les Herbiers et Chambly qui s'affronteront le 17 ou le 18 avril au stade de La Beaujoire à Nantes, se connaissent bien. Ils évoluent dans le même championnat de National, la 3ème division, où ils sont en difficulté en queue de classement.

Cette confrontation, l'entraîneur herbretais Stéphane Masala la souhaitait : "Sincèrement j'espérais Chambly, je suis très satisfait du tirage. On se connait par cœur, ça fait un moment qu'on se rencontre en championnat. Il y a beaucoup d'amitié entre les deux clubs. Ce sera du 50/50, mais ce match nous donne la possibilité de rêver à la finale au stade de France. C'est magique !"

La demi-finale se jouera à La Beaujoire

Cette demi-finale sera un match particulier pour Clément Couturier. Le milieu de terrain herbretais, qui était le consultant de France Bleu Loire Océan mardi soir pour le quart de finale, jouait encore à Chambly la saison passée : "C'est particulier parce c'est mon ancien club que je vais rencontrer, je vais retrouver mes anciens coéquipiers et pour un enjeu de folie. Aller jouer à Beauvais aurait été très compliqué. Là on va jouer devant notre public dans un stade où on a déjà fait un résultat, c'est vraiment cool."

Les Herbiers ou Chambly en finale ? Une chose est certaine, le championnat National aura un représentant au Stade de France, le 8 mai prochain.