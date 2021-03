Julien Stéphan démissionne du Stade Rennais : les supporters lui rendent hommage

"Le Stade Rennais F.C. a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan," indique ce lundi 1er mars, les dirigeants du club rennais dans un communiqué, confirmant les informations qui, quelques heures plus tôt, annonçaient le départ du coach des Rouge et Noir. Julien Stéphan quitte le Stade Rennais.

Nommé entraîneur en décembre 2018, Julien Stéphan, 40 ans, était le benjamin des entraîneurs de Ligue 1. Grâce à lui, le Stade Rennais a gagné la Coupe de France 2019 et terminé à la troisième place de la Ligue 1 la saison dernière, décrochant ainsi une qualification pour la Ligue des champions.

Dès l'annonce de la nouvelle, les supporters du club breton ont fait part de leur grande tristesse sur les réseaux sociaux et ils ont surtout rendu hommage à l'ensemble de l'œuvre du coach. "Julien Stephan est l’entraîneur qui nous a amené la flamme, la rigueur et le goût du haut niveau. Il était le chef d’une équipe qui nous a apporté les plus belles émotions de notre vie de supporter. Un homme humble et honorable. On le regrettera." écrit Jabba Ni Nonda sur Twitter.

"Julien Stéphan nous a fait vibrer en Europa League, ramener la Coupe de France, et en fin goûter à la Ligue des Champions. Ce monsieur a une place dans l’histoire du Stade Rennais. Merci," ajoute le supporter "le Twittos du SRFC".

"Vingt ans (certains bcp plus) que j'allais de désillusions en désillusions, et tu arrives, tu me fais vivre tous ces buts, ces qualifs, ces voyages en moins de deux ans. Mais MERCI putain, c'est l'unique raison pour laquelle on suit ce club, les émotions," enchérit Nielsen.

Le présentateur du "Late football club" sur Canal +, Eric Besnard, originaire de Janzé et supporter du Stade Rennais, y est lui aussi allé de son petit message :