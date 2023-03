Démission de Le Graët : "il fallait tourner la page, il n'est plus en phase avec son temps"

La démission de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération française de football était inévitable selon Thierry Delolme. Le président du district de football de la Loire souhaite que la page soit vite tournée, pour parler plutôt des actions menées dans le football pour aller vers plus de parité, plutôt que le "football bashing".

France Bleu Saint-Étienne Loire : Auriez-vous souhaité que Noël Le Graët reste en poste ?

Thierry Delolme : C'était déjà programmé sur un départ en dehors de ce dérapage. Il est clair que la situation n'était pas tenable. Et puis il fallait tourner la page parce que ce n'est plus dans l'air du temps, tout simplement.

Partagez-vous l'émotion qu'ont évoquée ceux qui étaient présents au comité exécutif de la FFF lorsqu'il a annoncé son départ ?

Je crois que c'est une émotion personnelle des gens qui ont travaillé avec lui directement. Moi, je n'ai pas ces rapports-là, donc je n'ai pas d'émotion. J'ai une analyse et une observation de la situation, mais je n'ai pas d'émotion.

Certains disent "bon débarras" et dénoncent la mauvaise image que renvoyait Noël Le Graët, est-ce le fond du problème, son côté old school, comme il le dit lui-même ?

La difficulté, quand on arrive sur ces responsabilités de ce type là, de haut niveau, c'est qu'on a forcément un parcours et on y arrive en fin de parcours et qu'il est difficile d'y être dans l'air du temps, on a toujours un décalage.

Faut-il des dirigeants plus jeunes ?

Voilà. Il y a toujours un décalage et c'est toute la difficulté. Et il correspond à une génération qui aujourd'hui n'est plus en phase, même avec moi qui ait vingt ans de moins. Et on n'est plus dans l'air du temps, mais pas que dans le foot. La vie civile... le relationnel avec les femmes, ils ont évolué et c'est très bien ainsi.

Vous condamnez l'attitude de Noël Le Graët donc, est-il allé trop loin ?

Oui, comme toutes ces personnes qui se croient à un moment donné, autorisées ou intelligentes à avoir un comportement avec les femmes, qui est aujourd'hui devenu has been. Tout simplement.

Comment se passent les relations femmes-hommes au quotidien au district de football de la Loire ?

Je pense avoir une relation personnelle, en tout cas avec les femmes, qui est qui est tout à fait correcte. Personne n'a dit quoi que ce soit là-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait matière non plus. On sort d'un conflit avec un salarié pour d'autres raisons. On vient de gagner aux prudhommes, donc comme quoi, la direction du district de la Loire traite ses salariés et ses bénévoles de façon normale.

Parmi les actions que vous menez pour moderniser l'image du football, vous organisez un grand rassemblement pour les femmes le 9 mars, de quoi s'agit-il ?

Oui, le 9 mars, on reçoit à Geoffroy-Guichard plus de 200 femmes, ce qui montre bien que c'est dans l'air du temps. On est déjà dans une intégration et même si on a un président qui était décalé, le football travaille déjà dans cette cette mutation avec un accueil plus fort des femmes et avoir des femmes qui s'investissent dans des commissions et des responsabilités dans les commissions, parce que c'est là où on aura vraiment abouti. La démarche, c'est vraiment d'avoir des femmes en responsabilités dans nos clubs. Un président de district féminin, il y en a déjà et à terme, peut-être à la Fédération, un jour, il y aura une femme. Mais c'est toute une démarche. Et c'est pour ça que ce décalage entre ce bashing sur le football actuel me dérange un peu. Parce qu'en fait, le travail est déjà en cours. Notre mutation est déjà en cours, mais c'est une mutation sociétale, au-delà du football bien évidemment.

Plus de femmes en responsabilité, est-ce important pour vous ?

Alors il y a la loi aussi qui nous accompagne. Tout un mouvement. Les prochaines mandatures au niveau régional et au niveau fédéral, il y aura une parité totale. Donc vous voyez bien qu'au niveau des responsabilités, les comportements seront forcément différents. On ne sera pas impactés au niveau départemental, mais au moins régional et national, oui. Et le 9 mars, qu'est ce qu'on va faire ? On va simplement dire aux femmes "venez voir ce qu'il y a dans le football. Il n'y a pas que du jeu, il n'y a pas qu'être à la buvette. Dans les clubs, il y a aussi des responsabilités qui vous attendent. Les portes sont ouvertes si vous voulez vous investir. On vous accueille avec grande facilité".

Le district de football de la Loire fonctionne-t-il bien aujourd'hui ? Combien avez-vous de licenciés ?

On est bien. Mais encore une fois, pour revenir sur cette mutation du football féminin, regardez l'ASSE. Aujourd'hui, on a un centre de formation garçons qui fonctionne bien. Les résultats ne sont pas là, mais, ça avance. Les filles... on reçoit les clubs adverses dans des Algeco. Et bien il y a un gros projet qui est sur la table de Saint-Étienne Métropole pour justement créer un centre de formation avec les mêmes moyens, les mêmes niveaux, les mêmes conditions pour tout le monde. Parce que demain, on est à la porte de la D1 avec le formidable parcours des filles et ça veut dire qu'il faut déjà le préparer. Donc, ce qui me gêne un peu dans cette situation c'est qu'on est en train de faire du bashing sur le président en disant que le football, c'est des vieux cons. Ils ont encore des réactions de vieux. Mais non, non, non ! Regardez ce qui se passe derrière et il y a toute une dynamique qui est en cours et vous verrez que dans quelques années, on dira vraiment, effectivement, il était décalé. J'espère que quand j'y serai dans cet âge-là, on ne dira pas que je suis décalé et je partirais peut être avant que justement, qu'on me le dise.