Denis Bouanga, ailier de l'AS Saint-Etienne : "J'avais à cœur de me racheter de ma première"

Denis Bouanga avait à coeur "de se racheter" selon ses mots, après son premier match officiel avec l'ASSE à Dijon lors de la première journée. Il l'a fait à merveille, dimanche, en permettant aux Verts de ne pas perdre pour leur rentrée à domicile face au promu brestois (1-1). Une égalisation arrachée dans les dernières minutes (83e) par l'ancien ailier nîmois, et en deux temps Le tout devant sa famille.

"Cette première était magique pour moi"

"C'était magique. Malheureusement, il y avait une tribune en moins avec le Kop nord fermé. On va devoir attendre un petit mois et la réception de Toulouse. [...] J'étais vraiment motivé. J'avais à cœur de me racheter après une première à Dijon qui n'est pas passée inaperçue. Je dois me faire à l'idée que je suis arrivé dans un club mythique. J'essaie de donner le maximum et de me mettre au service du collectif."

"Les joueurs n'ont pas aimé les sifflets"

"Ça arrive de prendre des buts. On a essayé d'en mettre un deuxième. Après, nous les joueurs, on n'a pas aimé les sifflets. Le public doit comprendre qu'il faisait chaud, que c'était dur d'aller de l'avant. C'est peut-être deux points de perdu mais on va rectifier le tir. La préparation n'est pas finie. [...] On a un maillot. Il suffit de le mouiller pour être aimé. On se donne à fond, on ne triche pas et on essaie de ramener la victoire à notre public et pour nous aussi."

