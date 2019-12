Denis Bouanga, buteur de l'AS Saint-Etienne: "Rester dans le bon wagon avant la trêve"

Le meilleur buteur des Verts depuis le début de la saison fait part des ses ambitions et celles de l'équipe avant le déplacement à Reims dimanche (15h).

Saint-Étienne, France

C'est avec un Denis Bouanga qui marche sur l'eau (7 buts et 2 passes décisives en championnat, à un but de son record la saison dernière avec Nîmes) que les Verts vont mettre le cap sur Reims ce samedi en fin d'après-midi.

"On a laissé des plumes contre Nice"

Relancée après une belle victoire à domicile face à Nice mercredi (4-1), l'ASSE va tout faire pour "prendre au moins un point" dimanche chez les Rémois, selon Denis Bouanga. "On a peur de personne. Mais on a laissé des plumes mercredi face à Nice".

Le meilleur buteur des Verts est "très heureux" d'avoir choisi l'AS Saint-Etienne cet été, et va "tout faire pour que l'équipe reste en haut, dans le bon wagon, et grappille des points d'ici la trêve".

De la récup mais pas de retours

En conférence de presse d'avant-match samedi midi à l'Etrat, Claude Puel a parlé de l'importance de la récupération dans une période ou son équipe joue tous les trois voire quatre jours. "C'est un peu comme cuisiner avec du poivre et du sel", selon le manager de l'ASSE.

On l'a compris. Il ne faut pas avoir la main lourde. Pour autant, Claude Puel devra vraisemblablement composer avec le groupe. Aucun retour n'a été évoqué pour aller défier la meilleure défense de Ligue 1. On connaitra le groupe convoqué à 20 heures samedi.

Reims/ASSE, dimanche 15h. A vivre en intégralité dès 14h30 sur France Bleu.