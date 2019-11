Denis Bouanga, meilleur buteur de l'AS Saint-Etienne, vu par son frère, Didier

Saint-Étienne, France

Denis Bouanga est arrivé à l'AS Saint-Étienne cet été. C'est actuellement le meilleur buteur des Verts avec cinq réalisations depuis le début de la saison. Et pour évoquer son parcours, c'est son petit frère, Didier, qui en parle le mieux. Ils ont seulement 13 mois d'écart, deux fans de football, qui ont commencé ensemble aux Sablons, un petit club du Mans. "On jouait tout le temps ensemble quand on était petits, raconte Didier. Nous, on aimait trop le foot. On regardait les matchs à la télé. On parlait de foot avec notre père. On aimait bien Thierry Henri. On regardait ses vidéos de buts, de matchs".

Denis passe par le centre de formation du Mans, puis part jouer en DH avec le club de Mulsanne dans la Sarthe avant de signer pro au FC Lorient. Il joue une saison à Nîmes avant d'arriver cet été à Saint-Étienne.

Didier est lui aussi footballeur à la Flèche dans la Sarthe, un club de nationale 3. Et il est fier de son grand frère. "Moi je suis tous les matchs. Je suis content de lui. Il faut qu'il continue. La, il passe un cap, il est en train de monter. Dans son jeu, physiquement, il a progressé. Avant, il n'était pas comme ça. Il allait moins vite. Il explose. Parce qu'il a la confiance du coach, il joue".

Didier décrit son frère comme un homme assez timide, discret, mais qui s'exprime sur le terrain. "Il ne se la pète pas. Il ne se la raconte pas. Il est humble. Il écoute beaucoup les consignes du coach. Il n'oublie pas ses amis, ses parents. Je l'appelle tous les jours et on s'envoie des messages".

Didier a vu jouer Denis lors des déplacements de l'ASSE dans l'ouest, à Angers et à Nantes. Il va venir dans le Chaudron pour la première fois avec leur bande de copains du Mans le 15 décembre, pour la réception du Paris-Saint-Germain.

Ce jeudi soir, Denis Bouanga joue avec le Gabon contre la République démocratique du Congo un match de qualification pour la CAN 2021.