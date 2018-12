Replay - Denis Morcel : "La Coupe du Monde est passée si vite"

Caen, France

Le 15 juillet 2018, l'équipe de France décroche sa deuxième étoile. Sur le podium des vainqueurs, installé dans le Stade Loujniki à Moscou, la Normandie est bien représentée avec Guy Stephan, N'golo Kanté, Thomas Lemar et Denis Morcel.

"On se retrouve avec tous les confettis, la pluie... C'était un moment vraiment fabuleux." Le kiné de Colombelles et ancien kiné du SM Caen s'est vu remettre comme les joueurs sa médaille et a pu soulever le trophée.

"Evidemment on a eu cette cette chance de tenir la vraie Coupe du Monde, celle où il y a le nom des nations qui l'ont gagné inscrit en dessous. On s'est parfaitement qu'elle pèse six kilos et quelques, que c'est de l'or. C'est un peu comme le seigneur des anneaux. On est attiré, on est aimanté par cette chose. Là, j'ai vraiment eu du mal à réaliser la chose, de ce dire que c'est la Coupe du Monde qu'on soulève.

C'est un moment magique. La cérémonie a été très lente puisqu'ils ont mis beaucoup de temps à installer le podium et tout ça mais pour nous c'est passé très vite. Même la compétition."

L'ambiance au sein du groupe France, le jour de la finale, la célébration de la victoire.... Retrouvez ici le souvenir de la compétition et la Coupe du Monde telle que l'a vécu Denis Morcel.