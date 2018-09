Pour son troisième numéro de la saison, Allo Malherbe reçoit Denis Morcel, l'ancien Kiné du SM Caen et depuis quatre ans celui de l'équipe de France. Nous évoquerons avec lui la fête réservée aux bleus hier soir et le match à venir pour les footballeurs caennais face à Lyon.

Caen, France

Denis Morcel, le kiné de l'équipe de France de football, championne du Monde en Russie, sera l'invité de l'émission Allo Malherbe ce lundi soir à partir de 18h10.

Nous évoquerons avec lui l'été inoubliable des Bleus et des anciens caennais N'golo Kanté et Thomas Lemar. Nous ferons le tour de l'actualité du SM Caen et du match à venir face à Lyon.