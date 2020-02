Denis Zanko avant OM - Toulouse : "tant que ce sera mathématiquement faisable, on y croira"

Toulouse, France

À la sortie de la conférence de presse Denis Zanko salue un à un les journalistes présents. Juste avant de quitter la salle, il serre la main d'un dernier confrère : "arrêtez de me dire 'Bon courage', dîtes moi plutôt 'Bon week-end'", s'exclame alors l'entraîneur du TFC. Après douze défaites en treize matchs, nul doute que les journalistes ne cherchaient qu'à "réconforter" le coach des Violets. Mais celui-ci n'abdique pas et son attitude, si elle reste anecdotique, n'en dénote pas moins une volonté d'avancer, coûte que coûte. Le coach refuse de se dire adepte de la méthode Coué, mais il faut bien avouer que cela y ressemble. "C'est encore jouable mathématiquement, tant que ça sera le cas, on y croira".

"C'est encore jouable"

Lors de cette conférence de presse, Denis Zanko a réaffirmé ses ambitions et son plan de jeu. "On a une marge de progression", dit l'entraîneur qui a pourtant a revu les images - douloureuses - de la défaite de mercredi face à Strasbourg. "En refaisant le même match, objectivement on a autant de chances de l'emporter que le RCSA [...] on perd la rencontre sur des éléments qu'on ne maîtrise pas" (une barre transversale, un penalty (?)).

Gradel toujours absent, Dossevi n'ira pas à Marseille

Le coahc, qui veut s'appuyer sur une "assise défensive" retrouvée face à l'OM, manquera de personnel et devra composer avec un groupe jeune. Son capitaine, Max-Alain Gradel, est toujours absent "en phase de réathlétisation" après sa blessure à la hanche. William Vainqueur, touché à la cheville, ne jouera pas non plus (comme contre Strasbourg), tout comme Matthieu Dossevi, souffrant d'une angine. Trois des cadres de l'équipe manquent donc à l'appel pour aller défier le 2e du classement, de quoi peut-être laisser la place aux pitchounes, après les entrées en jeu de Taoui et Antiste contre Strasbourg.