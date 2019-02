Football tirage au sort : des 1/4 de finale intéressants qui devraient attirer des spectateurs

Le tirage au sort des 1/4 de finale de la Coupe de l'Indre a eu lieu dans le grand studio de France Bleu Berry. Les affiches sont intéressantes à plus d'un titre avec un duel entre deux formations de la Brenne.

Sylvain Rogie et Marc Touchet, président du district de football de l'Indre

Arthur Yanga l'attaquant de la Berri et Jérémy Livollant milieu de terrain de la Berrichonne de Châteauroux ont procédé au tirage au sort des 1/4 de finale de la Coupe de l'Indre en présence des dirigeants des clubs concernés. Une coupe départementale ou l'engouement ne se dément pas. Entre 1500 et 2000 spectateurs assistent tous les ans ou presque à cette finale qui est l'une des plus prisée en France. Mais avant d'en arriver là il faut passer par ces 1/4 de finale. Parnac lanterne rouge en régional 3 recevra Villedieu (D1), un premier duel équilibré.

Les dirigeants des clubs concernés étaient une nouvelle fois nombreux dans le grand studio de France Bleu Berry © Radio France - Régis HERVE

Autre confrontation entre deux clubs de division une , Vendoeuvres avant dernier reçoit Le Blanc qui sera naturellement favori. En effet les Blancois sont en tête de leur poule pour un sacré duel entre Brennous. Le match le plus déséquilibré mettra aux prises Déols qui a remporté à dix reprises la Coupe de L'Indre. Déols 8ème sur 12 en R1 soit le plus haut niveau régional se déplacera sur la pelouse de Reuilly 10ème sur 12 en (D1). Enfin Buzançais 3ème en D1 recevra Diors 2ème en R3 pour un duel la aussi qui s'annonce intéressant et peut-être indécis.

Les 1/4 de finale de la Coupe de l'Indre de football se joueront le dimanche 10 Mars. Les 1/2 finales aller et retour se joueront le dimanche 31 Mars et le dimanche 14 Avril.

Quant à la finale de la Coupe de l'Indre 2019 elle aura lieu sur le terrain d'honneur du stade Gaston-Petit, le mercredi 29 Mai. Et ces joueurs amateurs pourront fouler la plus belle pelouse de France de ligue 2. Un superbe cadeau pour ces amateurs amoureux du ballon rond qui rêvent de disputer cette finale 2019 devant espérons le, devant 2000 spectateurs voir plus nous a confié Marc Touchet, le président du district de l'Indre de Football !