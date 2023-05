Départ d'Oaktree du SM Caen : "une solution sera trouvée en bonne intelligence"

Le président du conseil de surveillance du SM Caen et 2e principal actionnaire Pierre Antoine Capton a expliqué sur notre antenne lors de la venue de Sochaux (0-0) qu'il préparait le retrait à plus ou moins court terme d'Oaktree. Le fonds d'investissement américain est présent à hauteur de 80% dans le capital du club de football normand depuis 202O.

Si la ville de Caen n'a pas son mot à dire sur la gestion et l'actionnariat du Stade Malherbe Caen, elle est en revanche tenue informée et ne manifeste aucune forme d'inquiétude. L'adjoint au Maire de Caen en charge des Sports se dit même totalement confiant.

"On a la chance - parce que c'est une vraie chance qu'aujourd'hui, 20 % du club soient détenus par Pierre-Antoine Capton, qui est très attaché au club, explique Aristide Olivier. Je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que , effectivement, Oaktree risque de sortir en fin de saison, mais que ça se fait en bonne intelligence. On aura une solution qui sera trouvée en bonne intelligence et qui assurera la pérennité et le projet de développement du Stade Malherbe. Vous vous doutez bien que Je ne vais pas pouvoir vous en dire plus et trahir certains secrets -même s'il n'y a pas véritablement de secrets - mais en tout cas voilà, il faut les laisser travailler. N'ayez pas d'inquiétude sur la partie structuration de l'actionnariat, ça va bouger. Mais soyez serein puisque vous pouvez compter sur l'engagement plein et entier de Pierre-Antoine Capton qui fait un travail remarquable avec Olivier Pickeu."

Et d'ajouter qu'il est totalement confiants sur cette phase de transition : "Oui et ce n'est pas de la langue de bois, peut être parce que j'ai des rendez vous réguliers. Et puis je sais que ça travaille. Je sais que les rendez vous ont lieu. Je suis serein. Il n'y a rien non plus d'étonnant quand un fonds d'investissement arrive dans une structure comme la nôtre, que ce fonds d'investissement veuille sortir. Soyez rassurés, ils défendront même encore le dossier du Stade Malherbe lors de son passage devant la DNCG. Ça se fait en très bonne intelligence. Cela s'est fait avec des personnalités. Le fonds d'investissement n'est pas une boîte vide. C'est un visage que j'ai très souvent vu au stade et avec lequel j'ai plaisir à échanger et qui est Vincent Catherine. Il est très attaché à cela et il n'est pas question que cela se passe mal et que ce soit au détriment du Stade Malherbe. Je sais que même les personnes qui partent du Stade Malherbe aujourd'hui sont attachés au fait que le Stade Malherbe se structure durablement pour la suite "