Départ de Carrasso des Girondins de Bordeaux : "une décision sportive compliquée à prendre" selon Jocelyn Gourvennec

L'entraîneur des Girondins de Bordeaux a expliqué le choix sportif du club ce jeudi au Haillan. Concernant le non-renouvellement du gardien Cédric Carrasso la saison prochaine Jocelyn Gourvennec dit comprendre la frustration du joueur et des supporteurs mais défend une stratégie à long terme.

Ce jeudi lors de la conférence de presse d'avant-match à Lorient l'entraîneur des Girondins de Bordeaux s'est expliqué sur le départ de son gardien Cédric Carrasso. Mardi on a appris que le club avait décidé de ne pas renouveler le contrat de ce joueur emblématique des marines et blancs.

On a hésité très longtemps. On s'était fixé la fin de saison pour se décider. Il a fait une bonne saison mais on veut partir sur un nouveau cycle — Jocelyn Gourvennec

Carrasso a rejoint le club en 2009, il y a joué plus de 300 matchs et visiblement il avait bien l'intention de continuer. Dans une lettre ouverte aux supporteurs le gardien de but a fait part de sa tristesse, de son émotion et de sa colère.

L'entraîneur des Girondins a tenu à mettre les choses au clair. Il s'agit d'une décision sportive et sur le timing le club a préféré ne pas communiquer avant le match Bordeaux-Marseille pour ne pas rajouter de l'émotion à une rencontre déjà compliquée à aborder.

Concernant le remplacement de Carrasso rien d'officiel pour l'instant mais on sait que les dirigeants bordelais négocient depuis un moment l'arrivée du gardien de Rennes Benoît Costil.