Départ de Christophe Galtier de l'ASSE : motus et bouche (presque) cousue

Pas un mot officiellement sur le probable départ en fin de saison de Christophe Galtier. Pourtant la conférence de presse organisée mercredi a permis par quelques détails de confirmer cette information.

C'était une conférence de presse très attendue à l'Étrat, deux jours après les révélations du journal L’Équipe affirmant que Christophe Galtier quittera l'AS Saint-Étienne à la fin de la saison. Une version démentie officiellement par le club dans un communiqué, sans qu'il n'assure pour autant que l'entraineur stéphanois sera toujours sur le banc des Verts en début de saison prochaine. Christophe Galtier n'a finalement quasiment rien dit mercredi sur son départ probable au soir de la 38e journée.

Comme c'est arrivé à quelques reprises dans le passé, le coach des Verts a pris la parole avant le début de la conférence de presse : "Avant toute chose, vous êtes venus nombreux et je le comprends. Je ne suis pas venu parler de mon avenir. Mon avenir j'en parle avec ma direction comme je parle de l'avenir du club. Bien évidemment, dommage pour vous, je ne répondrai à aucune question sur ce qui a pu être dit et écrit ces dernières 48 heures. Merci de votre compréhension. C'est très solennel ça hein !".

C'est surtout quasiment l'aveu que son départ est acté. Car si sa décision était encore en suspens, il aurait pu nier publiquement. Mais comme les dés sont jetés et que beaucoup trop de monde au club est au courant, il faut éviter de mentir avant de dire la vérité dans deux semaines. Le silence est donc une stratégie plus sage, si tant est qu'il y ait vraiment un intérêt à tenter de cacher ce qui ne peut plus l'être. Alors on a essayé, quand même, de soutirer une info.

Une intervention chirurgicale

Christophe Galtier est-il fatigué ? Usé ? "Alors je vais être très court" répond l'entraîneur en poste le plus ancien en Ligue 1, "je me suis usé la hanche ! De ce fait je vais subir une opération le 29 mai pour la remplacer." Le remplacement de la hanche s'appelle une arthroplastie. Si c'est ce que subit Christophe Galtier, la convalescence qui suit cette opération peut aller jusqu'à trois mois. Le coach serait donc indisponible jusqu'à fin aoûut alors que l'entraînement aurait repris autour de début juillet. Impensable dans une période aussi déterminante que la préparation estivale. En en disant le moins possible, Christophe Galtier en a donc dit déjà bien assez.