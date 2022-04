Départ de Melvyn Jaminet : François Rivière (USAP) veut de nouvelles règles pour faire cesser le pillage

Si le président de l'USAP comprend le départ de Melvyn Jaminet, il réclame de nouvelles règles pour protéger les clubs plus modestes qui se font piller par les clubs plus riches.

Le départ de Melvyn Jaminet n'est pas une onde de choc, il était prévu et attendu. Le jeune arrière a mis fin au feuilleton le concernant et va pouvoir se concentrer pleinement sur la fin de saison avec l'USAP avant de rejoindre le Stade Toulousain pour trois saisons.

Si ce départ ne choque pas à l'USAP, il inspire cependant quelques réflexions à François Rivière. Le président de l'USAP comprend le départ de son arrière mais il voit tout-de-même à travers cet exemple des raisons de réformer le système des transferts dans le rugby français pour que cesse ce pillage entre gros clubs et clubs plus modestes :

"Il y a un vrai problème car on voit bien, tous, que les grands joueurs sont récupérés par les grands clubs et là il y a une sorte de double peine pour les plus petits clubs comme l'USAP. Quand on regarde le classement des clubs qui ont le plus de jiffs (Joueurs issus de la formation française), on a Toulouse en tête puis le Racing, Lyon et Bordeaux donc les clubs qui sont probablement les plus riches du rugby français.

C'est difficile de garder les joueurs français dès le niveau espoir

Donc, non seulement ces clubs récupèrent tous les joueurs français mais dans le cadre du règlement du Jiff, ils sont aidés financièrement par rapport à nous qui devons non seulement nous battre pour récupérer des joueurs jiff, ce qui est compliqué puisqu'ils sont cannibalisés par les grands clubs, et nous battre aussi pour notre maintien. Il y a un dérèglement de l'organisation sportive du rugby français et ça ne peut pas continuer sur ces bases-là."

Les dernières saisons, pour diverses raisons et explications, l'USAP a vu partir des jeunes joueurs qu'elle a lancés : Nans Ducuing (Bordeaux), Enzo Forletta (Montpellier), Alban Roussel (Bordeaux) ou encore Quentin Walcker (Castres). Pour un club comme l'USAP, retenir ses jeunes est une lutte incessante : "Il faut que les joueurs deviennent, comme dans le foot, des actifs club et qu'on mette ce sujet sur la table une bonne fois pour toute. Les clubs formateurs comme l'USAP doivent avoir une réelle plus-value sur les joueurs.

On parle de Melvyn mais il n'y a pas que lui, c'est difficile de garder des joueurs français dès le niveau espoir. Bruno Rolland (directeur général de l'USAP) s'est battu comme un beau diable pour garder nos joueurs qui ont été sélectionnés avec la jeune équipe de France, les grands clubs voulaient déjà les piquer."

Laisser l'USAP en Top 14 est très important pour Melvyn - Patrick Arlettaz

Côté sportif, l'USAP a désormais 4 ou 5 matchs pour se maintenir en Top 14. L'entraîneur Patrick Arlettaz aussi, bien sûr, n'est pas surpris du départ de Melvyn Jaminet et préfère retenir la fierté d'avoir lancé "un joueur atypique". Pour le coach catalan, la fin du feuilleton est surtout un point positif pour la fin de saison :

"S'il y a eu ce feuilleton c'est qu'il y avait des interrogations. Il y aura toujours des mécontents, des gens qui lui en voudront, on ne peut pas faire l'unanimité. Si ce feuilleton a été long et aussi important c'est que tout le monde comprenait que la question allait se poser. Je ne regrette pas le feuilleton en lui-même. Par contre, je suis content que ça s'arrête car c'est un moment important de la saison.

Je sais que Melvyn, depuis le début de la saison, est obnubilé par cette mission de maintien. Sans doute que ce qu'il a empêché d'être à son meilleur niveau avec nous, c'est aussi ça. Melvyn est un gentil garçon, il préfère que les choses soient dites et claires. Maintenant, ça l'est, on sait ce qu'il va faire et je ne veux pas qu'il y ait le moindre doute sur ce qu'il a comme objectif jusqu'à la fin de la saison, c'est très clair dans sa tête. Laisser le club en Top 14 est très important pour lui et lui sera très important pour nous."

L'USAP va pouvoir compter sur Melvyn Jaminet pour tous les matchs de la fin de la saison, lui qui a multiplié les allers-retours entre les Bleus et le club sang-et-or. La saison prochaine avec la coupe du monde, ces va-et-vient se seraient amplifiés et là encore l'USAP peut moins se permettre de se priver d'un joueur comme Melvyn Jaminet que le Stade toulousain et autre gros clubs.