Départ de Mikautadze du FC Metz : le président Bernard Serin justifie un transfert "obligatoire"

Quelques heures après l'officialisation du transfert de Georges Mikautadze vers l'Ajax Amsterdam, le président du FC Metz Bernard Serin s'explique sur les raisons du transfert de l'attaquant vedette des Grenats, à quelques heures seulement de la fin du mercato.

France Bleu Lorraine : Voir Georges Mikautadze rester au FC Metz, même en prêt, comme cela avait été un temps évoqué et espéré par les supporters, était vraiment impossible ?

Bernard Serin : Il y a eu dans les différentes discussions que nous avions avec des clubs, une éventualité de transfert avec prêt pendant la première année. Un peu ce qu'on avait fait avec Tottenham, et Pape Matar Sarr. Et puis finalement, ce club a arrêté les discussions. À la fin des transactions, nous n'avions plus que des clubs qui souhaitaient avoir un transfert et pouvoir disposer de Georges Mikautadze pour la saison 2023-24. Le premier sentiment que j'ai et que nous avons tous au club, c'est la tristesse de voir partir un enfant du club qui a passé six années avec nous et qui a progressé. Le deuxième sentiment, c'est la fierté : la mienne, c'est celle de tous les éducateurs, des formateurs, des entraîneurs qui ont fait progresser pendant ces six années Georges Mikautadze pour l'amener à un niveau qui lui permet d'aller à l'Ajax d'Amsterdam, un club mythique et qui a encore récemment disputé une demi finale de Ligue des Champions. Le troisième élément, c'est que c'est un départ obligatoire que j'avais annoncé d'ailleurs depuis la fin du mois de mai. Pourquoi ? Parce que nous devons chaque année équilibrer financièrement les comptes du FC Metz et que nous avons à combler ce que nous dépensons pour la formation. Pour la formation nous dépensons 10 millions d'euros chaque année entre le centre de formation de Metz, Dakar (Génération Foot) et la post-formation à Seraing. Et puis j'ajoute qu'on vit une période un peu particulière où, avec Mediapro, on devait avoir 35 millions d'euros de recettes de télévision chaque année. Amazon et Canal Plus ont profité de la situation de faillite de Mediapro pour emporter le morceau pour 650, quand nous n'avons plus que 15 millions de droits télé, donc une perte de 20 millions par rapport à ce qui était annoncé.

Est-ce qu'avec cette vente de Georges Mikautadze, le FC Metz peut dégager un petit excédent lui permettant de recruter dans les dernières heures du mercato un remplaçant ?

Oui, on va le faire. Mais évidemment, on ne peut pas recruter un joueur de valeur de Georges Mikautadze avec l'argent que nous recevons du transfert, sinon ce poste ne servirait à rien. Mais il y a aussi d'autres possibilités qui sont des possibilités de prêt. On y travaille, on a plusieurs pistes et on y croit. Il reste deux jours et demi pour concrétiser.

On parle de Mohamed Bayo, de Lille, pour un prêt payant. Est-ce qu'aujourd'hui, cette piste est toujours active ?

On discute avec Lille, mais effectivement, le fait que Lille est payé très cher Bayo quand il est arrivé, je crois que c'est un transfert à 14 millions, amène le club à demander un prêt payant très élevé. C'est assez dissuasif mais continue à discuter.

Est-ce que malgré ce départ, vous conservez encore de l'optimisme quant au maintien ? C'est un départ d'importance, celui de Georges Mikautadze...

Oui, bien sûr, bien sûr ! D'abord, on va jouer à onze, avant comme après le départ de Georges. Et on essaye de constituer un secteur offensif. On va se renforcer avec un ou deux joueurs dans les dernières heures du mercato, je suis assez confiant. L'État d'esprit de l'équipe est très encourageant parce que je pense que la solidarité de l'ensemble de l'équipe est une grande force, qui d'ailleurs a porté ses fruits dans le match contre Marseille (2-2) . C'est cet état d'esprit que les supporters attendent. Bien sur, ils aiment bien les exploits de joueurs talentueux. Mais la solidarité, l'esprit d'équipe, mouiller le maillot, c'est vraiment ce qu'à Metz on attend. Cette équipe elle a cette grinta, cette discipline. Le stade est plein parce que les supporters et les spectateurs sont confiants, eux aussi, dans la capacité et les qualités de cette équipe.