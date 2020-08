Dépistés négatifs, les joueurs du club de foot de Saint-Sulpice-le-Guérétois reprennent les entraînements

Après une semaine et demie de paralysie, les entraînements peuvent donc reprendre dès ce mardi pour l'équipe de football amateur de Saint-Sulpice-le-Guérétois. En effet, 29 membres du club, dirigeants et personnels compris, ont tous vu leurs résultats négatifs après la découverte d'un cas contaminé par la Covid-19 chez les joueurs, dimanche 16 août. En attendant les analyses, ils avaient tous été placés en quatorzaine.

L'équipe soulagée

Un "soulagement" pour l'entraîneur, Karim Elganfoud, qui se concentre désormais sur la reprise. En effet, le club de R3 dispute dimanche 30 août son premier match de Coupe de France de la saison. "C'est vrai que ce contretemps nous a coupé dans notre élan et notre préparation", regrette le coach creusois. Les deux matchs amicaux prévus contre Lafarge et Montgivray ont dû être annulés la semaine dernière. "C'est normalement à ce moment-là qu'on peaufine les ajustements, qu'on engendre des kilomètres et on a une image plus approfondie de l'équipe qui aurait pu commencer en Coupe de France."

Une préparation "tronquée", qu'il faut à tout prix rattraper ces quatre prochains jours. Mais c'est sans compter les arrêts maladies plus ou moins longs des joueurs, qui corsent encore un peu plus la reprise. Si certains ont pu reprendre dès ce mardi, d'autres ne pourront le faire qu'à partir de mercredi, voire, dans les cas les plus extrêmes, seulement vendredi.

Ce début de saison ne démarre pas sous les meilleures auspices" - Karim Elganfoud, l'entraîneur.

Même si aucun club de football n'est à l'abri aujourd'hui du coronavirus, Karim Elganfoud espère tout de même que des leçons auront été tirées de cet épisode. "Il faut que chacun prenne conscience qu'on peut gâcher beaucoup de choses. Il faut vraiment faire attention. Dès qu'on a le moindre doute, se faire tester, pour nous rassurer et pour rassurer les autres. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on prenne en compte."