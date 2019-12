Déplacement compliqué en vue pour les Chamois niortais ce samedi à Lens

Niort, France

Pour le milieu offensif niortais David Digla, cela ne fait pas de doute, l'état d'esprit va être clef pour ramener des points de Lens : "Il va falloir être solidaires, déterminés et tout donner, si on joue ensemble et avec sérieux, on peut obtenir un résultat." Les Chamois niortais restent sur trois défaites consécutives en Ligue 2 et pointent actuellement à 17e place du classement, à égalité de point avec le 18e - la place du barragiste. Le RC Lens pointe lui à la 2e place du classement et a gagné quatre de ses cinq dernières rencontres de championnat.

Pascal Plancque, l'entraîneur du Chamois niortais football club, ne veut pas déjà tirer la sonnette d'alarme, "il restera 19 journées après ce match, c'est beaucoup de points, rien n'est encore définitif", mais il attend une réaction de la part de ces joueurs : "il faut une union sacrée, que chacun se mobilise, à commencer par les joueurs, pour aller faire un bon match à Lens."

Lens largement favori

L'entraîneur espère aussi en terminer avec les soucis défensifs qui ont coûté de précieux points aux Chamois niortais ces dernières semaines. En effet, si les hommes de Pascal Plancque ont bien perdu les trois derniers matchs, c'est par le plus petit des écart, soit un seul but. "Il régler ces problèmes défensifs, sans pour autant renier notre jeu : un football offensif et équilibré", affirme Pascal Plancque.

Encore faudra-t-il que les Niortais se soient pas intimidés par le stade Bollaert de Lens et son ambiance toujours très animée -l'enceinte affiche 27 000 spectateurs de moyenne cette saison. David Djigla espère que cela motivera plutôt ses coéquipiers : "c'est toujours spécial d'aller jouer là-bas, l'ambiance est incroyable, mais il va falloir essayer d'en profiter pour sortir un gros match."

Le coup d'envoi du match, comptant pour la 19e journée de Ligue 2, sera donné à 15 heures.