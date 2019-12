Déplacement délicat pour les Verts à Strasbourg ce samedi

Saint-Étienne, France

Après sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue aux dépends de Nîmes mercredi, l'ASSE va tenter de confirmer face aux Alsaciens. Les Verts ont 25 points et une 11e place, et Strasbourg occupe la 13e position avec juste un point de moins (24).

C'est dire que le match sera sans doute très serré et que les deux clubs ont envie de s'offrir une victoire avant la trêve de Noël.

Claude Puel en tout cas s'attend a un match difficile face a une équipe du Racing très motivée et en réussite en ce moment.

Match à guichets fermés

Toutes les places du stade de la Meinau ont été vendues. Il devrait y avoir pas loin de 25 000 spectateurs pour ce match.

Côté effectif, pas de miracle de Noël a attendre le banc de l'infirmerie stéphanoise. Gabriel Silva n a pas été au bout de l'entraînement jeudi et Ryad Boudebouz, touché à Nîmes, est aussi incertain. La bonne nouvelle, c'est le retour possible de Loïs Diony, mais rien de sûr encore. Cette configuration pèse évidement sur le fonctionnement de l'équipe et sur le temps de jeu des joueurs valides.

Un joueur comme Bouanga par exemple, à la moitié de la saison, va bientôt rattraper son temps de jeu de l'an dernier. Mais malgré les difficultés, je veux encore louer l'état d'esprit de ce groupe - Claude Puel

Match à suivre à partir de 20h30 sur France Bleu. Le coup d'envoi est à 20h45.