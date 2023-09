Déplacement et venue de Liverpool à Toulouse, découvrez le calendrier du TFC en Ligue Europa

Le calendrier des matchs de groupe de la Ligue Europa est connu, on sait donc où et quand joueront les violets pour cette campagne européenne. Les joueurs du TFC évolueront dans le groupe E, avec le mythique club anglais de Liverpool, qui fait figure d'épouvantail , les Belges de l'Unions Saint-Gilloise et les Autrichiens de Linz.

Les joueurs de Carles Martinez Novell débuteront avec un déplacement en Belgique face à l'Union Saint-Gilloise, quart de finaliste de la dernière édition, le jeudi 21 septembre à 18h45. Un début en coupe d'Europe qui se situe juste avant et après deux déplacements qui s'annoncent difficiles en Ligue 1, à Marseille le week-end du 17 septembre et à Lens, non loin de Bruxelles, donc, le week-end du 24 septembre.

Le grand retour de la coupe d'Europe au Stadium aura lieu le jeudi 5 octobre à 21h contre les Autrichiens de LASK. Les violets conclurons la phase aller de ces matchs de groupe avec le déplacement très attendu et redouté du côté d'Anfield face à Liverpool, le jeudi 26 octobre à 21.

Liverpool au Stadium le 9 novembre

C'est sûrement le match qui sera le plus attendu par les supporters et toute la ville, la réception de Liverpool, au stadium, elle est programmée le jeudi 9 novembre à 18h45. Les violets enchaîneront ensuite avec une deuxième réception consécutive et la venue des belge de l'Union Saint-Gilloise le jeudi 30 novembre à 21h, avant de terminer cette phase de groupe le 14 décembre à 18h45 en Autriche, à Linz face à LASK. Une dernière journée de phase de groupe après un déplacement à Lyon et avant la réception du Stade Rennais, en Ligue 1.

La billetterie ouvrira mercredi 9 septembre à 13h.

Le calendrier complet :

Jeudi 21 septembre, 18h45 : Union Saint-Gilloise - Toulouse FC

Jeudi 5 octobre, 21h00 : Toulouse FC - LASK

Jeudi 26 octobre, 21h00 : Liverpool FC - Toulouse FC

Jeudi 9 novembre, 18h45 : Toulouse FC - Liverpool FC

Jeudi 30 novembre, 21h00 : Toulouse FC - Union Saint-Gilloise

Jeudi 14 décembre, 18h45 : LASK - Toulouse FC