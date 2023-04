Déplacement pas encore capital mais décisif ce vendredi pour l'ASNL à Paris

Lundi, l'ASNL a subi sa plus lourde défaite de la saison (4-1) face au Red Star. Si, au final, il n'y a rien à dire sur la logique de cette victoire audonnienne, le score lourd pourrait laisser penser que l'ASNL a été piétinée par son adversaire. Or, si la domination et l'efficacité du Red Star sur la 2ème mi-temps ont été plus nettes, les nancéiens ont quand même livré une 1ère mi-temps plutôt équilibrée, mais où persistent des difficultés chroniques. Des soucis qu'il faut vite gommer car comme l'a dit Benoit Pedretti lundi, si l'ASNL ne les règle pas "ce sera compliqué contre n'importe quelle équipe du championnat".

Coups de pied arrêtés et efficacité offensive

Lundi, ce n'est pas si fréquent, l'entraîneur nancéien, après la défaite face au Red Star, s'est un peu agacé sur la récurrence du manque d'efficacité sur coup de pied arrêté. Car, encore une fois, c'est sur cette phase que l'adversaire a trouvé la faille lors du match précédent.

Changement annoncé donc dès ce vendredi face au Paris 13 Atletico, cela permettra de voir rapidement si cela amène moins de danger sur la cage nancéienne.

Autre difficulté, concrétiser les occasions! Le capitaine nancéien Neil El Aynaoui acquiesce "Lundi, nous avons eu des opportunités, je repense à la mienne en 1ère mi-temps, il faut que l'on soit plus tueur dans ces cas-là". Benoit Pedretti n'a pas voulu en rajouter après le match, appelant même à plus de soutien : "Prenons Lamine (Cissé), il y a 15 jours, c'est presque le meilleur joueur du championnat, il met 2 buts, il est applaudi, aujourd'hui il est sifflé, ce n'est pas possible de faire ça à nos joueurs. Parce que Lamine il s'est battu, il a donné, OK il a raté des choses, mais il n'a pas lâché et on aura besoin de ça jusqu'à la fin de saison".

Même détermination de l'entraineur pour Thomas Robinet, Benoit Pedretti reste persuadé que même si l'attaquant est dans une passe difficile "Il va marquer des buts d'ici la fin de saison et il va nous aider".

Contexte particulier

Cela fait plusieurs jours que l'on évoque ce match et surtout les conditions dans lesquelles il va se disputer. Face à des "risques sécuritaires" et une enceinte pas adaptée pour accueillir plus de 50 supporters visiteurs, ce match sera joué à huis-clos sans aucun supporter. En plus pour éviter des rassemblements autour du stade, l'horaire a été avancé à 15H. L'ASNL qui avait pu compter sur un beau soutien à Sedan devra se passer de ce petit plus.

Ce n'est pas une 1ère cette saison, mais il faudra aussi jouer sur un terrain synthétique. Les joueurs savent comment appréhender cette surface, mais dans une semaine à 2 matchs, espérons que cela ne fasse pas apparaitre des douleurs ou des blessures car il y a aussi 2 matchs à disputer également la semaine prochaine.

Sportivement, le Paris 13 Atletico joue sa survie en National. Ils ont 5 matchs encore à jouer et 12 points de retard sur Avranches, 1er non relégable, s'ils ne s'imposent pas, ils n'auront quasiment plus aucune chance de se sauver mathématiquement. Côté nancéien Benoit Pedretti s'attendait à batailler jusqu'au bout "On est dans les clous" glisse le technicien lorrain "Maintenant on va jouer 3 matchs contre des adversaires qui sont dans notre championnat et c'est là qu'il faudra être bons".

Le groupe, le classement et les rencontres de cette 30ème journée

