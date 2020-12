Déplacement périlleux à Rennes pour un Racing Club de Lens qui a besoin de se rassurer.

Les lensois effectuent un déplacement compliqué en Bretagne. Coup d'envoi de la rencontre à 17H. Battu par Angers dimanche dernier 3 buts à 1, les Sang et Or ont cherché cette semaine à retravailler leurs automatismes afin de retrouver un équilibre entre défense et attaque.

L'entraineur lensois Franck Haise a bien en tête les chiffres des derniers matches de son équipe: Lens n'a gagné qu'une seule de ses 5 dernières rencontres de L1, c'était à Dijon le dimanche 22 novembre. Depuis Le Racing a concédé un match nul contre Nantes et une défaite devant Angers. Avant la trêve internationale le club artésien avait été corrigé dans le derby face au LOSC 4 0 avant de concéder un spectaculaire match nul à Bollaert contre le Stade de Reims.

Un casse-tête défensif à résoudre.

12 buts encaissés sur les 5 derniers matches Lens a concédé à 2 reprise 4 buts en 90 minutes, à Lille dans le derby et devant Reims 3 buts inscrits en moyenne dans les matches du Racing : 35 en 11 rencontres. Seulement 3 matches sans but encaissé cette saison.

Juste un petit signal d'alerte

Le défenseur latéral droit, Jonathan Clauss, ne veut surtout pas paniquer à la lecture de ces statistiques: "On s'est préparé à vivre ce genre de moments, je rappelle que nous sommes promus. Nous avons habitué beaucoup de monde à produire de belles choses sur le terrain, mais ce coup de moins bien est juste normal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce sont juste de petits signaux d'alerte et on va redoubler de vigilance et revenir à certains fondamentaux"