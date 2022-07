Girondins de Bordeaux : envoyez vos messages de soutien au club

Supporters et amoureux de foot, les Girondins de Bordeaux ont besoin de nous tous. France Bleu Gironde vous propose de vous mobiliser en envoyant un message de soutien et d'encouragements à votre équipe.

Mardi 5 juillet, la commission d'appel de la DNCG a confirmé la relégation des Girondins de Bordeaux en National 1 de football. C'est peut-être la fin de l'aventure professionnelle pour le club. Il reste encore un petit espoir et la mobilisation de tous est indispensable. Après la décision de la commission d'appel de la DNCG, le club va saisir le CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français. Il reste ainsi une toute petite chance de voir le club évoluer en ligue 2 dès le 30 juillet prochain. Mobilisons-nous, tous ensemble !

Vos messages de soutien aux Girondins de Bordeaux

France Bleu est aux côtés des Girondins de Bordeaux et vous propose de leur envoyer un message de soutien. Vous êtes supporters, amateurs de foot, amoureux du patrimoine Girondin ! Vous ne voulez pas vous résoudre à voir disparaitre les Girondins de Bordeaux. Témoignez et déposez vos messages. Dites-nous pourquoi les Girondins de Bordeaux doivent être en Ligue 2 la saison prochaine, racontez-nous votre passion pour le club et son histoire. Vos contributions seront diffusées sur France Bleu Gironde et transmises au club bordelais

Si le formulaire de message ne s'affiche pas ► https://forms.gle/9SRTa7bVNMXxFd2D9

Les Girondins de Bordeaux sur France Bleu Gironde

Toute la saison, France Bleu Gironde vous informe sur l'actualité des Girondins de Bordeaux :