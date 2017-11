VIDEO Derby ASSE - OL : 6 images d'une soirée cauchemardesque pour les Verts

Les Verts ont sombré dimanche à Geoffroy Guichard (0 - 5) face à l'Olympique Lyonnais. L'ASSE sortira de ce derby avec des souvenirs douloureux, et des visions qui ne sont pas prêtes de s'effacer.

Le match arrêté après 33 secondes de jeu : Geoffroy Guichard dans le brouillard des fumigènes

La première image que l'on retiendra, c'est ce brouillard épais de fumigènes venu du kop sud. Après à peine 33 secondes de jeu, Clément Turpin est contraint d'arrêté la partie pour manque de visibilité. Il ne reprendra que 6 minutes plus tard, si les Verts avaient prévu d'attaquer d'entrée de jeu, c'est raté.

La maudite minute d'Hamouma

L'attaquant Stéphanois, après avoir perdu son duel avec Anthony Lopes, offre un ballon de contre à Nabil Fékir en dévissant totalement son corner. Sur le contre, Memphis Depay ouvre le score pour l'OL. Blessé, Hamouma laisse sa place à Alexander Soderlund. Le fait de jeu est terrible. En 1 minute, le match a basculé.

Romain Hamouma perd son duel face au gardien Lyonnais. © Maxppp - max ppp

Le carton rouge de Léo Lacroix

Troisième moment clef du match, les Stéphanois déjà menés 2 buts à 0 pouvaient espérer mettre de l'intensité et revenir rapidement en début de seconde période. Mais Léo Lacroix arrive sur Nabil Fékir et le tacle avec bien trop d'agressivité. Clément Turpin sort le carton rouge de Léo Lacroix, les Verts sont à dix.

Fékir, la provocation, le kop Nord déborde

La plus forte image de ce naufrage, c'est le coup de massue. Nabil Fékir qui marque le 5 eme but de l'OL, enlève son maillot et chambre le Kop Sud. Dans la foulée, c'est le kop Nord qui disjoncte, au pied du parcage Lyonnais, des supporters envahissent la pelouse, des barres et des fumigènes sont lancés sur nos 850 voisins. Le derby a définitivement dégénéré.

Geoffroy Guichard se vide

A 5 - 0 et avec seulement 5 minutes de jeu restantes, la majorité des supporters a décidé de partir avant la fin.

On annonce que le match va reprendre, les CRS se déploient au pied du kop nord vide, on entend plus que les chants des lyonnais #ASSEOLpic.twitter.com/wdhAay4ZYg — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) November 5, 2017

Les supporters Lyonnais rois du chaudron

Enfin, comment rester insensible a cette terrible image d'un Geoffroy Guichard quasi vide après l'interruption de 47 minutes. Le parcage lyonnais qui chante et plante un drapeau dans un chaudron devenu sien.