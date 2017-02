"Ce sont des malades mentaux", quand Caïazzo se lâche à la fin du derby ASSE-OL

Fin de match entre Saint-Étienne et Lyon sous haute tension dimanche soir lors du derby : deux Lyonnais ont écopé d'un carton rouge, Fabien Lemoine, ulcéré, a volontairement quitté le terrain et Bernard Caïazzo, l’un des dirigeants de l'ASSE, a insulté les Lyonnais.

Les dernières minutes du derby dimanche soir dans le Chaudron ont été très très chaudes. Les Lyonnais, sans doute très agacés et frustrés par ce 2-0, ont dérapé. Rachid Ghezal et Corentin Tolisso ont reçu un carton rouge chacun dans les arrêts de jeu. À chaque fois après une faute sur Fabien Lemoine. À tel point que le milieu n'a pas voulu terminer le match et a quitté le terrain, furieux. Les caméras de Canal+ ont capté la séquence où on voit le joueur, révolté, rentrer aux vestiaires en disant qu'il ne joue pas pour se "faire casser la jambe".

💬 Lemoine : "Je ne joue pas pour me faire casser la jambe"



💬 Caïazzo : "Tu as raison, mais c'est des enc... !" #Jplus1 pic.twitter.com/EdubrCtR6l — J+1 (@jplusun) February 5, 2017

Dans la foulée, on entend derrière lui, la réaction du président de l'ASSE, Bernard Caïazzo. Celui-ci s’emporte et dis"mais tu as raison, mais c'est des enculés, des malades mentaux" pour qualifier les joueurs lyonnais et notamment les deux expulsés.

La commission de discipline de la Ligue devrait se saisir du dossier dans les jours qui viennent.

