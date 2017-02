Derby ASSE-OL : Ghezzal et Tolisso seront lourdement sanctionnés financièrement

Dans une interview pour OLTV, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a annoncé que le club sanctionnerait financièrement les deux joueurs exclus dimanche lors du match face à l'ASSE, .

Lors du derby Saint-Etienne-Lyon remporté dimanche par les Verts (2-0), les joueurs lyonnais Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso avaient été exclus dans le temps additionnel. Ce lundi, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a annoncé dans une interview pour OLTV que Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso seraient tous les deux "lourdement" sanctionnés.

"Je les aime bien mais ils vont être sanctionnés lourdement"

Jean-Michel Aulas raconte que l'entraîneur Bruno Genesio avait demandé aux joueurs de respecter les lois et les règles du jeu car "quand on est expulsé, on se pénalise soi-même évidemment, mais surtout le groupe pour la suite". Le président de l'Olympique Lyonnais estime que même si les deux joueurs ont voulu "se faire justice eux-mêmes", "ce sont des choses que l'on ne doit pas voir."

Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas aurait donc décidé de les sanctionner financièrement : "Faire en sorte que par rapport au club, par rapport aux supporteurs et par rapport à leurs copains, il y ait une sanction exemplaire." Ainsi, le président de l'OL a expliqué que "même si on considère qu'ils ont tout donné, quand on est joueur professionnel et qu'on aspire à gagner beaucoup d'argent, on doit aussi accepter des sanctions à la dimension de leur réaction." Et de conclure : "je les aime bien mais ils vont être sanctionnés lourdement."

