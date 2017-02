Derby ASSE-OL : jamais deux sans trois pour les Verts ?

L'ASSE va tenter ce dimanche d'obtenir son 3e succès de suite à domicile dans le derby ce qui n'est pas arrivé depuis 1983. Après des victoires 3-0 en 2014 et 1-0 en 2016, les Verts visent le succès dans un stade Geoffroy Guichard qui s'annonce bouillant. A vivre sur France Bleu dès 20h.

Les deux formations ont un point commun : celui de s'être fait sortir en milieu de semaine en Coupe de France après avoir disputé 120 minutes. Deux formations qui ont aussi la particularité d'être toujours engagées en Ligue Europa dont elles disputeront les 16es de finale dans 10 jours. Mais au classement de la Ligue 1, c'est bien Lyon qui a l'avantage. L'OL est 4e avec 4 points d'avance et un match en retard sur l'ASSE, 5e.

Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne !

Il suffit de se replonger dans le 112e derby de l'histoire il y a un peu plus d'un an pour le vérifier. Les Verts sont largement dominés et ils ont une action, une seule, pour Alexander Soderlund à un quart d'heure de la fin. Il y a aussi ces derbies qui sont des réussites dans le jeu mais qui se terminent par des défaites. Le 1er de la saison, au mois d'octobre au Parc OL en est l'illustration : un revers 2-0 malgré un grand match des Stéphanois. Et puis il y a ces soirs où tout va bien, ces nuits d'extase et frissons, comme ce 30 novembre 2013 et la victoire 3-0 dans un Chaudron incandescent. Une libération qui a ouvert la voie à une nouvelle ère : celle où les Stéphanois n'ont plus peur, celle où ils regardent les Lyonnais les yeux dans les yeux pour s'emparer du trophée le plus convoité de la saison : une victoire dans le derby.

Christophe Galtier, entraineur de l'ASSE

"C'est surement le derby le plus important de notre championnat. Je sais quelle est la tristesse au lendemain d'une défaite chez nous, chez les supporters, chez les gens que l'on croise, chez les commerçants. Je sais aussi quelle joie et quelle fierté peuvent avoir les Stéphanois au lendemain d'une victoire. Les derbies restent les derbies. Parfois on n'a pas pu les gagner et on les a perdu. Mais on a su aussi les gagner quand on ne méritait pas. Et on a su en gagner quand on le méritait."

Bruno Génésio, entraineur de l'OL

"De toute façon, le derby est un match à part qu'on ne doit pas perdre. On est dans une situation au classement où on a brulé beaucoup de jokers. Beaucoup trop à mon gout et ça rajoute une pression supplémentaire par rapport au résultat de ce match qui est important parce que c'est un derby et très important pour la suite du championnat. Que l'on perde ou que l'on gagne un derby, la suite de la saison est très différente en général."

ASSE-OL, 114e derby, à vivre dès 20h sur France Bleu Saint-Étienne Loire dès 20h. Coup d'envoi 21h. Réactions des joueurs et des entraineurs à suivre en direct après la rencontre.

