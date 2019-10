Derby ASSE/ OL : Bayal Sall sera en tribunes dimanche pour soutenir son "club de coeur"

L'ancien défenseur des Verts Moustapha Bayal Sall sera dans les tribunes du stade Geoffroy-Guichard dimanche pour le 119e derby entre l'ASSE et l'OL.

Saint-Étienne, France

À la question "serez-vous au match dimanche ?", Moustapha Bayal Sall répond sans détour : "c'est obligé, pour supporter mon équipe préférée, mon club de coeur". L'ancien Vert, qui joue aujourd'hui à Lyon-Duchère, reste très attaché à l'ASSE, son club pendant près de dix ans.

Moustapha Bayal Sall, invité de France Bleu matin le 4 octobre 2019 Copier

Que Sainté gagne pour oublier beaucoup de choses"

Pas question donc pour lui de rater le derby de dimanche, d'autant que la situation est très particulière cette saison. "C'est incroyable, il y a beaucoup d'enjeu et ça va redonner la confiance au club qui gagne", commente Moustapha Bayal Sall. Le défenseur estime que la victoire des Verts est encore plus importante dans le contexte du changement d'entraîneur, "ce serait bien que Sainté gagne pour qu'il puisse oublier beaucoup de choses".

L'envie de revenir à l'ASSE

Le défenseur sénégalais, qui fêtera ses 34 ans fin novembre, se remémore des souvenirs de derby. Il reconnaît, en souriant, qu'il a fait du grabuge autour de ces matches événements quand il portait le maillot de l'AS Saint-Étienne. Et "que ça manque un peu un Moustapha Bayal Sall derrière" dans l'équipe stéphanoise actuelle. "Il faut que les joueurs soient prêts à tout donner, parce que les supporters ils aiment ce club et pour le match du derby, ils lâchent leur vie dans les tribunes", ajoute "Mouss", comme le surnomment certains supporters des Verts.

C'est le club où je veux finir ma carrière"

Pourquoi être parti à Lyon alors ? Il répond, toujours avec le sourire : "je ne suis pas chez les Lyonnais, je suis à Lyon-Duchère". Moustapha Bayal Sall reprend son sérieux pour rappeler le contexte de ces dernières années, la maladie et le décès de son père qui l'ont ramené au Sénégal, et l'ont poussé à s'éloigner un temps du football. Et son retour ensuite en France, à Saint-Etienne où il s'est entraîné avec l'équipe réserve, "pour garder la forme".

Mais il n'a pas pu rester, à regret : "le président m'a pas laissé le choix, je suis obligé de venir à Lyon. Mais si Saint-Étienne m'avait proposé et si le président quand je l'ai appelé il était d'accord pour me proposer un contrat à Saint-Étienne, je reviens jouer, parce c'est mon club de coeur, c'est le club où je veux finir ma carrière", raconte Moustapha Bayal Sall. "Mais comme j'ai pas de réponse du président Romeyer, je suis obligé d'aller à Lyon", ajoute-t-il.

Son pronostic pour le derby dimanche : victoire 2-1 pour l'AS Saint-Étienne.