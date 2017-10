Derby ASSE - OL : le préfet propose d'autoriser plus de supporters Lyonnais que l'année dernière

L'année dernière, un peu moins de 800 places avaient été octroyées aux supporters lyonnais à Geoffroy Guichard. Cette année, la prefecture et le club semblent vouloir faciliter leur déplacement.

À Geoffroy Guichard, l'année dernière, il y en avait. L'année d'avant, il n'y en avait pas. Le feuilleton de la présence ou non de supporters adverses lors d'un derby ne semble pas poser trop de souci aux autorités cette année. Le préfet de la Loire Evence Richard a expliqué ce jeudi matin sur notre antenne que les lyonnais pourraient se déplacer dans la Loire, et même plus nombreux que l'année dernière.

Plus de supporters qu'il n'y en avait l'année dernière

"J'autorise match après match un nombre de supporter extérieurs" explique Evence Richard. Il poursuit : "Des proposition ont été faites à l'olympique lyonnais pour qu'il y ait plus de supporters qu'il n'y en avait l'année dernière". L'année dernière, ce sont un peu moins de 800 supporters qui avaient été autorisé à venir assister au match dans le parcage visiteur du stade Geoffroy Guichard.

Evence Richard ajoute encore : "Je ne peux pas maîtriser le souhait et la volonté des supporters de l'OL. La semaine dernière (NDLR : face au FC Metz), j'avais autorisé plusieurs centaines de supporters, 70 sont arrivés. Je ne sais pas ce que feront les Lyonnais."

Lors de l'inauguration de l'exposition consacrée au derby au musée des Verts. Le président Roland Romeyer avait fait part de son souhait de voir des supporters Lyonnais dans le chaudron le 5 novembre prochain. Tout semble pour l'instant aller dans ce sens.