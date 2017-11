ASSE - OL : le derby des novices

À Saint-Étienne, comme à Lyon, les effectifs ont été largement renouvelés cette saison. Le coach des Verts lui-même vivra son premier derby sur le banc stéphanois. Ce match aller entre les deux rivaux est clairement le derby des novices, et c'est l'excitation qui semble l'emporter.

Les Verts sont privés de leur capitaine Loïc Perrin, ont perdu également Fabien Lemoine, un élément clef des derbys de ces dernières années. Les Lyonnais ont vu Lacazette, Tolisso et Gonalons quitter le Rhône cet été. La rivalité est là, les historiques sont partis ou absents, c'est un derby de novices.

Côté Lyonnais, aux vues de la bonne série en cours, seule l'excitation de vivre ce match ressortait dans la zone mixte après la victoire 3 buts à 0 face à Everton : "On me dit que le derby, c'est une bonne ambiance, qu'il y a beaucoup d'impact, il faut se donner à fond, j'ai envie de le vivre" se réjouit le nouvel arrière-gauche lyonnais Ferland Mendy. Il faut dire qu'il a été à bonne école. Les joueurs formés au club comme le gardien Anthony Lopes sont passés par là : "C'est une ville contre une ville, un peuple contre un peuple et sur un match tout est possible. Dès que les nouveaux arrivent ici, ils sont conditionnés pour ce derby" explique celui qui fait désormais figure de cadre dans l'effectif de Bruno Génésio.

Comme des vrais Stéphanois (Oscar Garcia)

Chez les Verts, ce derby sonne presque comme une prestation de serment pour le nouveau coach Stéphanois Oscar Garcia. Au-delà des résultats du catalan et de la mayonnaise qui doit encore prendre pour ses joueurs, il semble avoir compris la fameuse opposition entre Lyon la bourgeoise et Saint-Etienne l'ouvrière, il a en tout cas bien intégré ce qu'est un discours d'avant derby : "nous allons aborder le match comme des vrais Stéphanois avec humilité, beaucoup de travail et un coeur énorme".