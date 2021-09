Derby ASSE / OL : les supporters lyonnais interdits de déplacement dans le chaudron le 3 octobre prochain

Le prochain derby entre l'ASSE et l'OL programmé le 3 octobre prochain à Geoffroy-Guichard se jouera sans les supporters lyonnais. La préfecture de la Loire vient de prendre un arrêté leur interdisant tout déplacement à Saint-Etienne et sur les communes voisines.

Les supporters lyonnais sont interdits de déplacement au stade Geoffroy Guichard, le 3 octobre, jour du derby entre l'AS Saint-Etienne et l'OL. La préfecture de la Loire qui vient de prendre un arrêté en ce sens, estime que "les velléités d'affrontement sont toujours très fortes avec des risques majeurs de trouble à l'ordre public en cas de contacts entre supporters des deux équipes."

Des risques d'affrontements violents selon la préfecture

Pour appuyer sa décision, la préfecture se réfère aux débordements violents qui ont opposé supporters stéphanois et lyonnais lors des rencontres des 5 février et 5 novembre 2017. Elle rappelle aussi que les violences peuvent avoir lieu en dehors des jours de match, comme ce fut le cas le 9 février 2020, à la veille d'un derby OL / ASSE. Des affrontements entre supporters avaient fait plusieurs blessés dans le centre-ville de Lyon.

Cette interdiction entre en vigueur le 3 octobre dès 8 heures du matin et s'étend jusqu'au 4 octobre à 6 heures. "Toute personne se prévalant de qualité de supporter lyonnais ou se comportant comme tel" se voit interdire l'accès à Geoffroy-Guichard et à ses abords. Idem pour la circulation et le stationnement sur les communes de Saint-Etienne, Saint-Priest-en-Jarez, L'Etrat, La Tour-en-Jarez et Saint-Galmier.