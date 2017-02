Derby ASSE-OL : les Verts jouent l'apaisement

Les supporters comptent les heures ! Le 114e derby de l'histoire entre l'ASSE et l'Olympique Lyonnais c'est pour dimanche dans le Chaudron en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Ce vendredi en conférence de presse, les Stéphanois ont marché sur des œufs au terme d'une semaine éprouvante.

Le derby, un duel qui suscite toujours autant de passion même s'il est noyé dans un mois de février qui ne manque pas de rendez-vous comme le prochain déplacement à Nice ou la double confrontation face à Manchester United. Mais on ne trouvera jamais une rencontre qui tourmente autant les supporters des deux côtés de la frontière entre la Loire et le Rhône. Une rencontre qui arrive au terme d'une semaine très agitée entre l'affaire Mounier et la défaite en Coupe de France.

Comme nous l'a dit un membre de la direction de l'ASSE, il faut dédramatiser ! Quitte à se dire que ce derby est finalement un match comme les autres. C'est en tout cas le message assez étonnant du capitaine Loic Perrin. "Pour moi c'est un match courant. J'en joue deux chaque année depuis 15 ans donc c'est devenu normal" *explique le Stéphanois_. "Ça reste un match où tu prends 3 points. Mais quand même gagner le derby dans une saison c'est la cerise sur le gâteau". On a connu mieux pour motiver ses troupes. Mais contrairement ce qu'affirme l'idole du Chaudron, le derby reste à part et il faut parfois une simple étincelle pour allumer le feu. Et Christophe Galtier préfère rester dans le contrôle : "L'époque où il y avait des phrases, des piques c'était bien ! C'est révolu parce qu’aujourd’hui ça part dans la connerie humaine. J'aurais aimé pouvoir faire des derbies en titillant Bruno Génésio, Joël Bats ou Bernard Lacombe. Mais on ne peut plus parce que ça prend une ampleur incroyable !" Même son de cloche quasiment au même moment à Lyon avec l'entraineur Bruno Génésio qui s'impose une certaine tenue pour éviter de mettre le feu aux poudres, ce qui en période de derby ne prend jamais très longtemps.

Le derby sera à vivre ce dimanche à partir de 20h sur France Bleu. Le Coup d'envoi à 21h !