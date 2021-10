Derby ASSE-OL : "Même si on a fait un super match, nous sommes derniers" soupire Patrick Guillou

Les Verts ont sauvé le point du match nul lors du derby à domicile contre Lyon dimanche 3 octobre. Un point "mérité" selon Patrick Guillou, l'ancien défenseur de l'AS Saint-Étienne, aujourd'hui consultant pour BeIn Sport. Au lendemain du match, il a débriefé la rencontre sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

Est ce que les Verts relancent leur saison avec ce match nul contre Lyon?

Patrick Guillou :Relancé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une belle bouffée d'oxygène. Ça peut être un point d'ancrage. Ça peut être une clé de voûte pour les prochains matchs, mais à condition de bien négocier le mini championnat qui va arriver dans les prochaines semaines avec des adversaires qui boxent dans la même catégorie que notre club chéri.

Les Stéphanois se sont vraiment battus pour arracher ce match nul. Un but dans les dernières minutes du temps additionnel. Ce que vous avez vu hier soir vous semble encourageant pour la suite, ou faut-il encore avoir des craintes?

Ces craintes, on les a puisqu'on est toujours le dernier du classement. Mais c'est vrai que c'est très encourageant, par rapport à l'état d'esprit affiché hier, par rapport au cœur et l'esprit conquérants et battants retrouvés dans la rencontre. Le point du match nul est amplement mérité. [Etienne] Green a été héroïque au bout du bout, il a tenu son rôle.Wahbi [Kahzri], encore une énième fois, a revêtu le costume du sauveur. Les circonstances de la rencontre, contrairement aux matches précédents, ont été très favorables : trois buts refusé pour les Lyonnais, justement, par rapport à la VAR, les frappes sur les poteaux. Une première mi-temps où Saint-Étienne a été en difficulté, mais a résisté avec ses valeurs et ensuite une deuxième mi-temps mieux maîtrisée où il y a eu énormément d'occasions nettes. Avec cet esprit d'entreprise, cet esprit conquérant et au vu de la seconde mi-temps, même si les Lyonnais ont fini à dix contre onze, il fallait aller chercher ce point du match nul avec les tripes et c'est ce qu'ils ont fait.

On disait Claude Puel en danger s'il perdait ce derby dans la semaine qui précédait la rencontre. Est-ce que, avec ce match nul, il a en quelque sorte sauvé sa tête?

Ce n'est pas à moi d'en juger. Ce sont aux dirigeants de le faire. C'est à eux de prendre leur décision. Saint-Étiennedoit retrouver son côté populaire, son côté de proximité, ses valeurs collectives, sa solidarité et sa vaillance. À partir du moment où ses vertus sont à nouveau visibles et palpables sur la pelouse tout le monde s'identifiera à nouveau avec le club, avec l'équipe et peu importe ensuite qui sera à la tête du club.

Saint-Étienne relégué à la fin de la saison, pour vous, c'est quelque chose qui nous pend encore au nez?

_Regardez juste le classement. Quand on regarde le classement, même si on a fait un super match, Saint-Étienne est derrière. Nous sommes derniers. Ça, c'est la réalité du moment, mais c'est la réalité. On a fait un super match hier. Celui qui dit , pardonnez-moi l'expression triviale "hier je me suis emmerdé", ou qu'il n'a pas vu bon match, il a tout faux. Hier on s'est fait vraiment plaisir devant nos écrans_. On a eu des émotions, c'était les montagnes russes : les buts refusés, les poteaux, l'occasion ratée. On a vraiment vécu et c'est ce qu'on demande. Les joueurs ont répondu présent par leur vaillance, par ce qu'ils avaient sur cœur, parce qu'ils avaient dans leurs tripes, dans leurs entrailles. Mais et ça, c'est aussi une réalité, on a connu des périodes très, très difficiles. Et maintenant, si ce point du match nul n'est pas bonifié par le mini championnat ces prochaines semaines ou face à Strasbourg, cet instantané qu'on a eu fera pschit.