Derby ASSE - OL : trouver la recette face à Fékir et la confiance lyonnaise

Les Lyonnais sont confiants avant ce 115e derby. Analyste des forces en présence, le capitaine de l'OL Nabil Fékir estime que Lyon est "meilleur". De son côté, le portier des Verts Stéphane Ruffier reconnait que l'OL est "une très belle équipe". Le choc ce dimanche à 21 heures dans le chaudron.

Que sont les trois victoires consécutives dans les derbys à Geoffroy Guichard de l'AS Saint-Étienne ? Rien, si ce n'est un souvenir heureux pour le gardien Stéphane Ruffier. Lui qui sera capitaine ce dimanche (21 heures) en l'absence de Loïc Perrin ne nourrit pas de complexe de supériorité. Loin de là.

Stéphane Ruffier aimerait se rassurer, mais il sait que la série en cours ne sera pas forcément déterminante au coup d'envoie : "on a trouvé la recette trois fois, j'espère qu'on la trouvera une quatrième, c'est une très belle équipe, il y a de très bons joueurs avec des individualités, sur le plan offensif, ils sont efficaces, il n'y a pas de souci."

"On est meilleur qu'eux" (Nabil Fékir)

Ce dimanche, c'est une équipe qui reste sur cinq victoires de rang toutes compétitions confondues qui arrive dans le chaudron pour le 115 e derby de l'histoire. L'Olympique Lyonnais semble avoir trouvé son rythme de croisière, le capitaine Nabil Fékir, récemment rappelé en équipe de France par Didier Deschamps est le meneur de jeu idéal d'une mécanique offensive bien huilée. Après la belle prestation sur la scène européenne face à Everton (3 - 0), les Lyonnais sont clairement les favoris de ce derby.

En feu ou pas, le fait est que Nabil Fékir n'a pas mâché ses mots avant le derby. S'il a rappelé que "l'équipe qui gagne ce match, c'est l'équipe qui met le plus d'agressivité", il a envoyé cet avertissement au Chaudron : "Je pense qu'on est meilleur qu'eux si on fait bien les choses ensemble. C'est un match qu'on a envie de gagner, Saint-Étienne est une équipe qui est dans la première partie de tableau, qui a des qualités, après nous, on est confiants, sereins et on va essayer de ramener une victoire."

