Derby Caen-Le Havre : comment les supporters se taclent (déjà) sur les réseaux sociaux

Les supporters du Havre et de Caen déjà très mobilisés sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter.

Caen, France

Les supporters caennais digèrent à peine leur descente en Ligue 2 et les voilà qui reçoivent Le Havre ce vendredi 30 août 2019 pour la 6e journée du championnat. Sans surprise, les taquineries vont bon train entre les Normands, en particulier sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les Caennais (dont les membres du groupe We Are Malherbe, spécialistes du second degré), ne lésinent pas. Même le "community manager" du Stade Malherbe Caen lance quelques piques. Côté havrais, on s'engage sur ce terrain se faire prier. Revue de tweets pas toujours tendres.

Quand les Caennais misent sur le mercato

Tino Kadewere, Havrais et meilleur buteur de Ligue 2, est incertain pour le match de vendredi mais s'il pouvait carrément changer de club, les Caennais dormiraient mieux semble-t-il.

Quand Havrais et Caennais se cherchent sur les questions d'affluence dans leurs stades respectifs

L'affluence au stade Océane au Havre est un débat qui n'est pas nouveau dans la mesure où le club a rarement affiché complet pour un match de championnat de son équipe depuis son ouverture en 2012.

Quand le terme "derby" fait débat

Les Caennais parlent volontiers de derby face au Havre mais au nord de la Seine, on est plus chatouilleux sur ce terme réservé aux affrontements avec les footballeurs rouennais.

Quand les Caennais poussent la chansonnette

"Couler Le Havre" c'est le titre de la chanson écrite par un supporter du Stade Malherbe exilé en Australie et déjà auteur remarqué d'un chant remarqué lors du transfert de Jo Gradit à Lens. On vous laisse apprécier.