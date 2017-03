Derby de la Creuse : Gouzon arrache le nul à Guéret

Guéret a mené au score jusqu'aux dernières minutes du temps réglementaire mais Gouzon a réussi à égaliser à la 86e. Le Creusico a aussi été marqué par les cartons rouges : trois pour les Guérétois, un pour les Gouzonnais.

La partie avait bien commencé pour Guéret qui a ouvert le score en première mi-temps avec un but de Ben Ali Adhurami à la 23e mais les jaune et bleu ont fait chou blanc sur la suite du match. Guéret aurait pu l'emporter et aurait même pu tuer le match en marquant un second but sur une action à 10 minutes de la fin : le but gouzonnais est alors grand ouvert mais l'attaquant guérétois envoie valser la balle au dessus de la transversale. La sanction arrive quelques minutes après quand Gouzon égalise sur un corner dévié par Chopinet.

Quelques instants plus tard, Gouzon se procure une nouvelle occasion, l'un des joueurs file au but mais l'arbitre estime qu'un Guérétois fait faute en s'interposant à quelques mètres du but : Lépinat est expulsé, tout comme Cudonnec pour contestation. En première mi-temps déjà, Guérét et Gouzon avaient chacun été visé par une expulsion.