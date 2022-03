Derby des féminines : Jérome Bonnet prépare l'après Lyon

Un nouveau derby en forme de grand écart. L'AS Saint-Étienne dernière de D1 Arkéma, reçoit Lyon leader du championnat ce samedi au Parc des Sports de l'Etivallière.

Depuis le 1er derby en octobre 2009 le constat est sans appel : 20 matchs, 20 défaites pour l'ASSE et souvent sur des scores qui s'apparentent plus malheureusement à du tennis. Lyonnaises et stéphanoises ne boxent pas dans la même catégorie et la rivalité, le caractère à part de ce match ne suffit pas à niveler les valeurs.

On a hâte d'être à la semaine prochaine - Jérôme Bonnet

Engager dans une course au maintien, les Vertes et leur coach Jerôme Bonnet regarde déjà après ce derby : "On a hâte de rencontrer cette équipe mais on a hâte également d'être à la semaine prochaine pour se confronter à d'autres équipes pour engager une série de matchs qui vont être cruciaux. L'objectif est de préparer l'après Lyon".

Verra-t-on un jour un derby des féminines à Geoffroy-Guichard ?

Ce derby qui aurait pu se jouer à Geoffroy-Guichard. Les garçons jouant ce week-end à l'extérieur. La question s'est posée au club avant de choisir de maintenir la rencontre au stade Salif-Keita de l'Etivallière. Un choix raisonnable pour la défenseur des Vertes Léonie Multarie : "Je ne connais pas la différence exacte mais je pense que le terrain du Chaudron est plus grand. Quand on joue contre une équipe comme Lyon où cela joue vite et où il y a beaucoup de mouvement c'est sans doute mieux pour nous de rester sur le Salif-Keita".

Un millier de spectateurs attendus

Les Vertes qui espèrent, comme leurs homologues masculins ces dernières semaines, un maximum de soutien populaire. On attend environ un millier de personnes au Parc des Sport de l'Etivalliere.