Derby entre Côte-Chaude et Le Puy pour une place en 32e de finale de la coupe de France

Saint-Étienne, France

Quatre divisions séparent le club stéphanois de Côte-Chaude qui jouent en Régional 2 (7e division), des Altiligériens du Puy derniers de National (3e division) avant le 8e tour de la coupe de France de foot ce samedi (13h30) au complexe Michon.

Les deux entraîneurs, Olivier Jurine pour Côte-Chaude et Roland Vieira pour Le Puy Foot, parlent tous les deux de "derby" mais le gros enjeu de ce match est de potentiellement recevoir un club de Ligue 1 en 32e de finale de la coupe de France.

Olivier Jurine, l'entraîneur de Côte-Chaude:

"Ça fait toujours rêver les petits entraîneurs et les petits clubs comme nous. C'est la mise en avant du travail du club et de tous ces gens. C'est vrai que, quand on en parle, on a envie d'arriver à ce 32e de finale. Ça serait notre finale de coupe de France."

Roland Vieira, l'entraîneur du Puy Foot 43:

"C'est l'objectif qu'on se fixe chaque année, même si l'objectif prioritaire cette saison c'est le maintien, de se qualifier pour les 32e de finale de la coupe de France pour la 3e année consécutive et retrouver une très belle équipe chez nous à Massot."

Côte-Chaude (R2)/Le Puy (N), c'est à 13h30 au complexe Michon à Saint-Étienne.