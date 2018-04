Le Tours football Club reçoit Châteauroux, ce vendredi soir, à l'occasion de la 33ème journée de ligue 2. A six journées de la fin du championnat, Tours est toujours dernier, à dix points du barragiste. Chaque point est donc précieux.

Indre-et-Loire, France

Pour se rassurer, dans le staff tourangeau, on se répète que cette dernière place ne correspond plus au niveau du jeu actuel du TFC : c'est vrai que sur les 7 derniers matchs, Tours n'a perdu qu'une seule fois. Une bonne série qui entretient l'espoir de l'entraîneur, Jorge Costa : "Je suis content, les joueurs aussi. Je suis sûr que les équipes qui jouent contre nous nous regardent différemment maintenant".

"On est une équipe respectable de ligue 2, aujourd'hui, pas une équipe à prendre à la légère". Rémy Descamps

Même état d'esprit chez le gardien des buts de Tours, Rémy Descamps. Arrivé en janvier, avec plusieurs autres joueurs expérimentés, il savait que la situation était difficile, mais il est convaincu que le TFC d'aujourd'hui est une bonne équipe de Ligue 2, qui a encore des raisons d'espérer : "Le groupe vit bien. _Je ne dirais pas qu'on est satisfaits des résultats actuels, puisqu'on est derniers mais on a eu une bonne dynamique, on essaye de la retrouver_. On a fait un bon match collectif la semaine dernière, ça montre bien que le groupe est soudé, uni vers le même objectif".

Le derby de ce soir contre Châteauroux s'annonce très disputé. La Berrichonne est actuellement 8ème du championnat, mais reste sur deux défaites consécutives. Le match entre Tours et Châteauroux débute à 20H au stade de la Vallée du Cher.