Derby houleux entre Lens et Lille: la commission de discipline de la LFP ne fait pas (trop) de jaloux

La commission de discipline de la ligue de football professionnel ne fait pas de jaloux. Après les incidents lors du derby Lens-Lille du 18 septembre dernier (remporté par Lens 1-0), et l'interruption du match pendant 45 minutes à la mi-temps suite à une envahissement de terrain et à cause de sièges lancés, la LFP sanctionne le RC Lens d'un point de pénalité avec sursis pour défaut de sécurité et le LOSC écope aussi d'un point de pénalité avec sursis pour des débordements.

La décision de la commission de discipline de la LFP

Lens avait déjà été sanctionné de 2 matchs à huis-clos, une sanction confirmée. Les Sang et Or ont déjà purgé la sanction.

Les déplacements de supporters du LOSC en question

La commission de discipline a aussi infligé au LOSC une interdiction de déplacement de supporters dans les espaces extérieurs jusqu'au 31 décembre 2021

Le RC Lens réagit

Dans un communiqué, le RC Lens réagit ce mercredi soir, "le RC Lens salue la lucidité de la commission de discipline". Le club appelle aux sens de la responsabilité de chacun et "continuera à se montrer intransigeant contre tout comportement inadapté"