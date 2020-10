Derby Le Mans-Laval : "Il faut de la fierté", selon l'entraîneur du Mans FC Didier Ollé-Nicolle

Le MMArena accueille le premier derby du Maine de la saison de National, ce lundi 26 octobre. Coup d'envoi à 18h45, car cette rencontre entre Le Mans FC et le Stade Lavallois pour le compte de la 11e journée de championnat est diffusée sur Canal + Sport.

La préfecture de la Sarthe a placé la jauge à 5.000 spectateurs en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19. Selon le club manceau, 4.700 places ont déjà été réservées avant dimanche midi, dont environ 2.000 sont réservées aux abonnés du Mans FC. Plusieurs centaines de places sont encore disponibles sur la billetterie en ligne du club.

Les supporters sont remontés à bloc. Le Virage sud a préparé plusieurs surprises, sans en dire plus. "Ce sont des moments excellents à vivre pour les supporters et ça se joue généralement dans une ambiance très bon enfant", selon le co-président de l'association, Anthony Brégent, qui a déjà vécu 22 rencontres entre Le Mans FC et le Stade Lavallois.

"Préparer l'équipe au combat"

Appréhender l'importance symbolique de ce derby du Maine, ce n'est pas évident pour la jeune équipe mancelle. "On a un effectif où on a 17 nouveaux joueurs, donc la notion de derby je l'entends au niveau des supporters et des dirigeants par rapport au passé et à l'historique", explique l'entraîneur manceau Didier Ollé-Nicolle. "Quand on fait du sport de haut niveau, à un moment donné il faut de la fierté", souligne le coach qui a tenté de l'inculquer à son équipe lors des derniers entraînements.

Une mission que le milieu de terrain trentenaire, Ibréhima Coulibaly a pris à bras le corps : "On s'est tous réuni avec les cadres pour en discuter. Il faut motiver toute l'équipe parce qu'on ne joue pas des derbys tous les jours." Selon le joueur, "ça passe par les entraînements pour préparer l'équipe au combat".

Retrouver de la concentration et de l'efficacité

Ibréhima Coulibaly est conscient des erreurs d'inattention de ses coéquipiers sur les matchs précédents, notamment contre l'US Concarneau, le 13 octobre. Les Sang et or ont pris deux buts coup sur coup à la fin du match. "On a de la qualité, mais il faut qu'on soit très pointus, très précis sur son rôle et sur certains moments du match", détaille Didier Ollé-Nicolle. En réglant ces erreurs, l'entraîneur manceau est persuadé que son équipe peut "se caler définitivement dans la bonne partie du championnat".

Le derby contre le Stade Lavallois promet d'être accroché. Le Mans est neuvième au classement du championnat avec 12 points, Laval se classe sixième avec 14 points. Le club mayennais joue son premier match depuis trois semaines. Une interruption due à plusieurs cas de Covid-19 au sein de son effectif.

Le groupe du Mans FC

Gardiens : Aymes, Patron

Défenseurs : Choplin, Costa, Gonçalves, Lemonnier, Veigneau, Youssouf

Milieux : Bègue, Bernauer, Coulibaly, Hafidi, Tomi

Attaquants : Brahimi, Donisa, Gimbert, Gope-Fenepej