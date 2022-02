Derby Le Mans-Laval : la billetterie attend ses spectateurs

Le derby de football entre Le Mans FC et le Stade lavallois, c'est dimanche 27 février après-midi au stade MMArena au Mans. La rencontre sera retransmise en direct sur France 3 Pays de la Loire. Ce match retour de la 23e journée de Nationale sera l'occasion pour Le Mans FC de se racheter après deux défaites face aux Mayennais en championnat et en Coupe de France.

Mais le choc ligérien n'attire pas les foules pour le moment. On est loin des 18.000 spectateurs réunis au stade avant la pandémie. Mercredi, la billetterie avait écoulé entre 6.000 et 6.500 places. La faute aux résultats décevants de l'équipe, estime Thierry Gomez, président du Mans FC : "le football est un sport d'émotions, où l'on réagit très vite. On gagne deux fois on est adoré, on est des héros. On perd deux fois, on des zéro". La faute aussi au coronavirus, "qui est encore dans les esprits".

Et la rencontre était programmée ce vendredi mais elle a dû êtredécalée à dimanche à 15h15 pour permettre la retransmission du match sur France 3. La chaîne a un accord avec la Fédération française de football, assure Thierry Gomez. Mais problème, "le dimanche après-midi, ça joue sur les terrains de France et dans la Sarthe au niveau amateur. Beaucoup de spectateurs seront en train de jouer aussi." Mais pour Thierry Gomez ces adaptations pour la télévision, "ça fait partie du jeu. On ne va pas s'en plaindre." D'ailleurs, Le Mans FC joue contre Concarneau lundi 7 mars, un match également décalé pour la diffusion de cette 24e journée de Nationale sur Canal + Sport. "Il faut qu'on s'adapte".

Objectif : 8.000 spectateurs

Malgré tout, le club de supporters du Virage Sud et son co-président Ludwig Letourneux restent très motivés pour ce derby, "en sachant qu'on a perdu deux rencontres contre Laval dernièrement. Pour ce match, on arrive avec des ambitions réelles et en tribune on va faire le nécessaire".

Le Mans FC espère atteindre 8.000 spectateurs ce dimanche et battre le record d'affluence de cette saison en Nationale, qui plafonne pour le moment à 6.200 personnes.

Coup d'envoi du match Stade Lavallois - Le Mans FC, 15h15, stade MMArena, Le Mans.