Derby Lille-Lens : le parvis du stade interdit aux supporters, jusqu'à 6 mois de prison pour les contrevenants

Le derby de Ligue 1 de football Lille-Lens se tient dimanche 18 octobre à 21 heures à huis-clos à cause de la crise sanitaire. Mais les supporters des deux clubs nordistes ont désormais interdiction de se tenir sur le parvis du stade Pierre Moroy, sous peine d'amende et de prison.

Pas de supporters Sang et Or ou Blanc et Rouge dimanche 18 octobre sur le parvis du stade Pierre Moroy. Le derby nordiste de Ligue 1 de football entre Lille et Lens se tient déjà à huis clos. Mais à la veille du match, la préfecture du Nord prend un arrêté interdisant la présence de supporters aux abords de la rencontre.

La présence de personnes "se comportant comme" des supporters du RC Lens ou du LOSC est interdite boulevard de Tournai, rue du Virage, rue de la Volonté et au niveau du centre commercial V2 et Héron Parc. Les contrevenants s'exposent à une amende de 30 000 euros et risquent jusqu'à 6 mois de prison.

La décision préfectorale est motivée à la fois par la crise sanitaire, avec notamment le couvre-feu mis en place dans la métropole lilloise dès 21 heures, mais aussi par l'escalade des tensions entre les soutiens des deux clubs lors de la semaine précédent la rencontre.