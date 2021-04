Derby Lorient - Stade Brestois en Ligue 1 : "Une petite saveur de revanche"

Le FC Lorient va-t-il poursuivre son redressement et confirmer qu'il reste une équipe très en forme de cette deuxième moitié de championnat ? Ce dimanche pour la 31e journée de Ligue 1, et alors qu'il reste huit matchs à jouer d'ici la fin de la saison, le FCL vise le succès pour rester en dehors de la zone rouge et croire plus que jamais à son maintien dans l'élite.

Dans un derby, il faut faire mieux que ça

"Prendre trois points si on gagne, ça nous permettrait de recoller, mine de rien, à trois points de Brest" observe Vincent Le Goff, invité ce jeudi de notre émission 100% Foot Breizh. Le défenseur évoque donc "un derby important" avec l'envie "de faire mieux qu'au match aller" et une défaite 3-2 sur la pelouse du Stade Brestois. "Cette rencontre a une petite saveur de revanche, je l'avoue, car nous n'avions pas été dans le match. Dans un derby, il faut faire mieux que ça".